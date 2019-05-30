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В Бурятии указали основные проблемы развития ТОР

В Бурятии указали основные проблемы развития ТОР
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Вопросов пока больше, чем ответов, отмечают участники форума Общественной палаты «Сообщество»

30-31 мая в Улан-Удэ проходит форум Общественной палаты «Сообщество» – масштабное мероприятие, на котором эксперты со всей страны практически от всех отраслей на практике, путём конструктивных разговоров пытаются выработать пути решения самых наболевших проблем современности.

Среди них, безусловно, немалое значение имеют злободневные вопросы в сфере экономики, в частности, ТОРов – территорий опережающего развития. Для Бурятии это стало актуальным со времени вхождения республики в состав Дальневосточного федерального округа. Поэтому тема развития ТОРов на территории Бурятии была в числе приоритетных на площадках форума.

В Бурятии функционирует ОЭЗ «Байкальская гавань», которая, по уверениям властей республики, обретёт «второе дыхание», есть ТОСЭР в городе Селенгинск, который курирует минэкономразвития РФ, а также проекты по строительству птицефабрики в Кабанском районе, транспортно-логистического комплекса в Кяхтинском районе. На подходе – проекты тепличного комплекса в Гусиноозёрске и производства трёхслойного картона на базе Селенгинского ЦКК. В целом на эти проекты запланировано выделить более 20 млрд рублей из бюджетов всех уровней, по прогнозам, будет создано более 1700 рабочих мест.

- Территории опережающего социально-экономического развития работают в нашей стране более пяти лет. И, как известно, Дальний Восток - это приоритетное направление развития страны. Хотя в форме ТОСЭР заложена идея развития, но территории в рамках ТОРов чаще всего отстают или имеют проблемы в развитии. И форма ТОСЭР должна помочь территории стать динамично развивающейся, - отметил модератор «круглого стола» по теме ТОР - председатель комиссии Общественной палаты РФ по территориальному развитию и местному самоуправлению Андрей Максимов. - В Бурятии сейчас ведётся работа по созданию экстерриториального ТОСЭР Бурятия в рамках ДФО. Но достаточно ли комфортно бизнесу и обществу в целом в форме ТОСЭР? Готовы ли прийти инвесторы? Налицо многие объективные причины, которые осложняют ведение бизнеса, – дальность расстояний, слабая инфраструктура, невозможность экономии на масштабе, отдалённость от потребителей и их малая численность.

Но это, как оказалось в ходе дискуссии, это отнюдь не самые «горячие» проблемы на пути внедрения ТОСЭР в республике. Движению вперёд существенно мешает всё увеличивающийся отток населения из сельской местности в столицу республики и, как следствие, нехватка квалифицированных кадров в сфере АПК. С одной стороны, сельское хозяйство сегодня становится всё более высокотехнологичным, отмечают в минэкономики Бурятии. Но создавать новые рабочие места на селе необходимо.

Развитие республики тормозит, по мнению экспертов, и существенная разница в энерготарифах между Бурятией и соседней Иркутской областью. Но, с другой стороны, Иркутская область – это, по словам министра экономики Бурятии Александра Бардалеева, «отдельная история», и равенства тарифов, по сути, ожидать не стоит, хотя сегодня Бурятия находится в десятке регионов по уровню тарифов на электроэнергию.

А для средних и мелких предпринимателей республики в сфере АПК актуально увеличение срока кредитования в 1,5 раза и объёма помощи сельчанам до 8 миллионов рублей, чтобы начинающий предприниматель смог нормально закупить технику, вырастить приплод и встать на ноги. Иначе получается так, что не успел он развернуть деятельность, приходит время возвращать деньги.

Все прозвучавшие в ходе заседания идеи обязательно найдут отражение по итогам форума. Подводя итоги «круглого стола», эксперты отметили, что необходимо создавать привлекательные условия для закрепления специалистов на селе: специальные меры для привлечения работников социальной сферы, необходимые механизмы повышения квалификации работников, и как итог - комфортная среда для каждого жителя территорий социально-экономического развития.

форум "Сообщество" территории опережающего развития
 
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