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В Забайкалье построят 165 тёплых санузлов для школ

В Забайкалье построят 165 тёплых санузлов для школ
Экономика,  Фото:pixabay.com
Российское правительство выделит на это 264 миллиона рублей

264 миллиона рублей будет выделено Забайкальскому краю из резервного фонда правительства РФ на оборудование в этом году 165 зданий общеобразовательных учреждений санитарно-гигиеническими помещениями с соблюдением температурного бюджета. Соответствующее распоряжение 25 мая подписал председатель правительства Дмитрий Медведев.

По данным минобразования Забайкальского края, обустройство 165 санитарно-гигиенических помещений полностью покроет существующую потребность. Кроме того, в плане социального развития центров экономического роста предусмотрены средства для ремонта 37 существующих в образовательных учреждениях Забайкалья туалетных комнат.

В прошлом году за счёт средств краевого и муниципальных бюджетов в регионе было оборудовано 174 санитарно-гигиенических помещения, сообщает пресс-служба Правительства региона.
туалеты школы Забайкальский край
 
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