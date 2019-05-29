Российское правительство выделит на это 264 миллиона рублей
264 миллиона рублей будет выделено Забайкальскому краю из резервного фонда правительства РФ на оборудование в этом году 165 зданий общеобразовательных учреждений санитарно-гигиеническими помещениями с соблюдением температурного бюджета. Соответствующее распоряжение 25 мая подписал председатель правительства Дмитрий Медведев.
По данным минобразования Забайкальского края, обустройство 165 санитарно-гигиенических помещений полностью покроет существующую потребность. Кроме того, в плане социального развития центров экономического роста предусмотрены средства для ремонта 37 существующих в образовательных учреждениях Забайкалья туалетных комнат.
В прошлом году за счёт средств краевого и муниципальных бюджетов в регионе было оборудовано 174 санитарно-гигиенических помещения, сообщает пресс-служба Правительства региона.
В Забайкалье построят 165 тёплых санузлов для школ
Экономика, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В результате этой реконструкции увеличена надежность электро- и теплоснабжения Улан-Удэ
Людям, оказавшимся из-за запрета на грани увольнения, компенсируют зарплату
В 2019 году в Бирюсинске Тайшетского района планируется установить хоккейный корт с каркасно-тентовым укрытием
В списке школы, ссузы, дома культуры и другие объекты
В Улан-Удэ с нарушением установили рекламные конструкции
Опубликованы макеты будущего медицинского центра за 2,6 млрд рублей
Стали известны результаты проверки прокуратуры Бурятии в сфере образования
На мебель или технику денег уже недостаёт
Деньги на Собор Троицы придут из федерального бюджета
Школа распахнёт свои двери уже в следующем году
Бурятия получит дополнительные деньги в рамках единой субсидии
Экономика, 27.05.2019
Иркутск и Санкт-Петербург связал прямой авиарейс
Экономика, 27.05.2019
Иностранцы облюбовали стенд Бурятии на выставке PITE-2019
Экономика, 24.05.2019
Ледовая арена будет оборудована по последнему слову техники
Экономика, 24.05.2019
В дело вмешалась прокуратура