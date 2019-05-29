В Забайкалье построят 165 тёплых санузлов для школ

Российское правительство выделит на это 264 миллиона рублей



264 миллиона рублей будет выделено Забайкальскому краю из резервного фонда правительства РФ на оборудование в этом году 165 зданий общеобразовательных учреждений санитарно-гигиеническими помещениями с соблюдением температурного бюджета. Соответствующее распоряжение 25 мая подписал председатель правительства Дмитрий Медведев.



По данным минобразования Забайкальского края, обустройство 165 санитарно-гигиенических помещений полностью покроет существующую потребность. Кроме того, в плане социального развития центров экономического роста предусмотрены средства для ремонта 37 существующих в образовательных учреждениях Забайкалья туалетных комнат.



В прошлом году за счёт средств краевого и муниципальных бюджетов в регионе было оборудовано 174 санитарно-гигиенических помещения, сообщает пресс-служба Правительства региона.

