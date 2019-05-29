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Жителям Бурятии платят компенсации после запрета на вылов омуля

Жителям Бурятии платят компенсации после запрета на вылов омуля
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Людям, оказавшимся из-за запрета на грани увольнения, компенсируют зарплату

В связи с запретом промыслового вылова омуля в Бурятии за поддержкой в Республиканскую службу занятости населения обратились СПК «Ранжуровский» и СПК «Кабанский рыбзавод». 46 работников оказались под угрозой увольнения.

Второй год подряд оба предприятия будут получать через Республиканскую службу занятости населения субсидию, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.

Работникам сельскохозяйственных производственных кооперативов компенсируют заработную плату с мая по ноябрь – на время запрета вылова омуля. Общие затраты республиканского бюджета на выплаты в 2019 году составят более 5,9 млн рублей. Остальное время предприятия будут добывать соровую рыбу.

Также жителям республики, потерявшим работу в связи с запретом на вылов омуля, предлагают пройти переобучение, а также получить субсидию на открытие собственного дела.

Все меры поддержки финансируются в рамках республиканской государственной программы «Содействие занятости населения».

Проблема касается Баргузинского, Северо-Байкальского, Прибайкальского и Кабанского районов.

Запрет на промышленную добычу и любительский вылов омуля на Байкале введён с октября 2017 года. С некоторыми ограничениями могут добывать омуль коренные малочисленные народы Севера.

Когда запрет будет отменён, пока неизвестно. Это произойдёт не раньше 2021 года.


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