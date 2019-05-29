В Улан-Удэ с нарушением установили рекламные конструкции
Как выяснила прокурорская проверка, в Улан-Удэ нарушали закон при размещении рекламных конструкций.
Установлено, что на улицах Ботаническая, Николая Петрова, проспекте Автомобилистов бизнесменами размещено 14 рекламных конструкций на земельных участках, находящихся в федеральной собственности и переданных в постоянное бессрочное пользование федеральному государственному бюджетному научному учреждению «Бурятский научно-исследовательский институт сельского хозяйства».
- Рекламные конструкции установлены на основании договоров на право установки и эксплуатации рекламных конструкций, заключённых с учреждением, по согласованию с комитетом по архитектуре и градостроительству администрации Улан-Удэ. – сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Однако договоры на установку рекламных конструкций заключены без согласования с учредителем института – министерством науки и высшего образования России.
Директору Бурятского научно-исследовательского института сельского хозяйства внесено представление об устранении нарушений закона, которое находится на рассмотрении.
Директору Бурятского НИИСХ внесли представление
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