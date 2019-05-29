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Директору Бурятского НИИСХ внесли представление

Директору Бурятского НИИСХ внесли представление
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
В Улан-Удэ с нарушением установили рекламные конструкции

Как выяснила прокурорская проверка, в Улан-Удэ нарушали закон при размещении рекламных конструкций.

Установлено, что на улицах Ботаническая, Николая Петрова, проспекте Автомобилистов бизнесменами размещено 14 рекламных конструкций на земельных участках, находящихся в федеральной собственности и переданных в постоянное бессрочное пользование федеральному государственному бюджетному научному учреждению «Бурятский научно-исследовательский институт сельского хозяйства».

- Рекламные конструкции установлены на основании договоров на право установки и эксплуатации рекламных конструкций, заключённых с учреждением, по согласованию с комитетом по архитектуре и градостроительству администрации Улан-Удэ. – сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Однако договоры на установку рекламных конструкций заключены без согласования с учредителем института – министерством науки и высшего образования России.

Директору Бурятского научно-исследовательского института сельского хозяйства внесено представление об устранении нарушений закона, которое находится на рассмотрении.
прокуратура
 
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