28 Мая

27 Мая

Популярное

В Бурятии учителям платили ниже МРОТ

В Бурятии учителям платили ниже МРОТ
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Стали известны результаты проверки прокуратуры Бурятии в сфере образования

Прокуратура республики проверила реализацию мероприятий государственной программы Бурятии «Развитие образования и науки». Результаты проверки неутешительны - в ряде школ учителям платили зарплату ниже минимального размера оплаты труда. МРОТ сейчас порядка чуть выше 11 тысяч рублей.

- Установлено, что фонды оплаты труда муниципальных общеобразовательных организаций начального, основного, среднего общего образования, дополнительного образования рассчитывались без учёта уровней образования, реальной потребности школ в финансовом обеспечении деятельности. В связи с этим в отдельных муниципальных общеобразовательных организациях Улан-Удэ размер средней заработной платы на одну штатную единицу учителя установлен ниже минимального размера оплаты труда, - сообщает прокуратура Бурятии.

Отдельные руководители школ не соблюдают порядок и сроки оплаты труда, неверно рассчитывают заработную плату. Локальные правовые акты в сфере оплаты труда не соответствуют трудовому законодательству.

- Случаи выплаты работникам образовательных организаций заработной платы в размере ниже минимального размера оплаты труда выявлены в Баргузинском, Курумканском, Муйском, Северо-Байкальском, Тункинском районах, - уточнили в прокуратуре.

По итогам проверки прокуратурой внесено 80 представлений, принесено 60 протестов на незаконные правовые акты. В отношении виновных лиц возбуждено 14 дел об административных правонарушениях.

Были найдены и другие нарушения.

- Органами местного самоуправления Баргузинского, Баунтовского, Бичурского, Муйского и Тарбагатайского районов муниципальные контракты на ремонт зданий, поставку школьных автобусов заключались в отсутствие лимитов бюджетных обязательств. В Кяхтинском, Курумканском и Мухоршибирском районах заказчиками производились расчёты с поставщиками до фактической приёмки результатов работ либо осуществлялась приёмка работ, не соответствующих установленным требованиям, - сообщают в прокуратуре Бурятии.

Министерство образования и науки республики не соблюдало порядок предоставления межбюджетных трансфертов, допускало факты искусственного дробления контрактов, превышало лимиты закупок у единственного поставщика.

По фактам нарушений бюджетного законодательства прокурорами возбуждено 19 дел об административных правонарушениях. Внесено 24 представления об устранении нарушений закона, в том числе в правительство республики, уточнили в прокуратуре.

Как сообщал «Байкал-Daily», в школах Бурятии наблюдается кадровый голод. Учителя вынуждены преподавать несколько предметов, но и это не спасает. Нехватка педагогов составляет более 500 человек, а ведь в ближайшие годы Бурятию ждёт строительство новых школ.

По официальным данным минобрнауки, средняя зарплата учителей в Бурятии составляет 34 тысячи рублей. Эту цифру министр Баир Жалсанов озвучил в Народном Хурале в апреле.

школы учителя заработная плата
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии старинную церковь отреставрируют за 27 млн рублей
В Бурятии старинную церковь отреставрируют за 27 млн рублей
Экономика, 28.05.2019
Деньги на Собор Троицы придут из федерального бюджета
В Бурятии построят новую школу за 313 млн
В Бурятии построят новую школу за 313 млн
Экономика, 28.05.2019
Школа распахнёт свои двери уже в следующем году  
Трутнев о финансировании Бурятии: «Там было немножко неровно»
Трутнев о финансировании Бурятии: «Там было немножко неровно»
Экономика, 28.05.2019
Бурятия получит дополнительные деньги в рамках единой субсидии
Жители Бурятии смогут летать в Петербург через Иркутск
Жители Бурятии смогут летать в Петербург через Иркутск
Экономика, 27.05.2019
Иркутск и Санкт-Петербург связал прямой авиарейс
Поездка делегации Бурятии во Владивосток обошлась почти в 200 тысяч
Поездка делегации Бурятии во Владивосток обошлась почти в 200 тысяч
Экономика, 27.05.2019
Иностранцы облюбовали стенд Бурятии на выставке PITE-2019
В Улан-Удэ подписали соглашение о строительстве Ледового дворца
В Улан-Удэ подписали соглашение о строительстве Ледового дворца
Экономика, 24.05.2019
Ледовая арена будет оборудована по последнему слову техники
В Бурятии с нарушением провели закупку
В Бурятии с нарушением провели закупку
Экономика, 24.05.2019
В дело вмешалась прокуратура 
В Забайкалье отремонтируют трассу Могойтуй – Сретенск – Олочи
В Забайкалье отремонтируют трассу Могойтуй – Сретенск – Олочи
Экономика, 23.05.2019
Ремонт начнут с участка, расположенного в Шилкинском районе
Бензин дорожает в Улан-Удэ
Бензин дорожает в Улан-Удэ
Экономика, 23.05.2019
Об этом сообщает администрация города
В Улан-Удэ подорожали картофель, мясо и гречка
В Улан-Удэ подорожали картофель, мясо и гречка
Экономика, 23.05.2019
Цены упали на огурцы, морковь, лук и яйцо  
Мэрия Улан-Удэ купит здание
Мэрия Улан-Удэ купит здание
Экономика, 23.05.2019
Жителям Комушки пообещали центр досуга
В Иркутской области реконструируют мост через Бирюсу
В Иркутской области реконструируют мост через Бирюсу
Экономика, 23.05.2019
В Тайшетском районе Иркутской области началась реконструкция железнодорожного моста через реку Бирюса
Корейский бизнесмен назвал Бурятию «спящей красавицей», которую нужно разбудить
Корейский бизнесмен назвал Бурятию «спящей красавицей», которую нужно разбудить
Экономика, 22.05.2019
В Сеуле проходит корейско-российский экономический форум с участием делегации Бурятии
В Иркутской области построят три дома культуры
В Иркутской области построят три дома культуры
Экономика, 22.05.2019
Также на выделенные деньги модернизируют библиотеки и обучат специалистов

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Об исторической сессии горсовета
28.02.2019
Сергей Жамцаев
Сергей Жамцаев
Директор центра социальной адаптации «Шанс»
Как мы отпраздновали Сагаалган
25.02.2019
Загрузка...
^