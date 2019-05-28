В Бурятии учителям платили ниже МРОТ

Стали известны результаты проверки прокуратуры Бурятии в сфере образования
Прокуратура республики проверила реализацию мероприятий государственной программы Бурятии «Развитие образования и науки». Результаты проверки неутешительны - в ряде школ учителям платили зарплату ниже минимального размера оплаты труда. МРОТ сейчас порядка чуть выше 11 тысяч рублей.
- Установлено, что фонды оплаты труда муниципальных общеобразовательных организаций начального, основного, среднего общего образования, дополнительного образования рассчитывались без учёта уровней образования, реальной потребности школ в финансовом обеспечении деятельности. В связи с этим в отдельных муниципальных общеобразовательных организациях Улан-Удэ размер средней заработной платы на одну штатную единицу учителя установлен ниже минимального размера оплаты труда, - сообщает прокуратура Бурятии.
Отдельные руководители школ не соблюдают порядок и сроки оплаты труда, неверно рассчитывают заработную плату. Локальные правовые акты в сфере оплаты труда не соответствуют трудовому законодательству.
- Случаи выплаты работникам образовательных организаций заработной платы в размере ниже минимального размера оплаты труда выявлены в Баргузинском, Курумканском, Муйском, Северо-Байкальском, Тункинском районах, - уточнили в прокуратуре.
По итогам проверки прокуратурой внесено 80 представлений, принесено 60 протестов на незаконные правовые акты. В отношении виновных лиц возбуждено 14 дел об административных правонарушениях.
Были найдены и другие нарушения.
- Органами местного самоуправления Баргузинского, Баунтовского, Бичурского, Муйского и Тарбагатайского районов муниципальные контракты на ремонт зданий, поставку школьных автобусов заключались в отсутствие лимитов бюджетных обязательств. В Кяхтинском, Курумканском и Мухоршибирском районах заказчиками производились расчёты с поставщиками до фактической приёмки результатов работ либо осуществлялась приёмка работ, не соответствующих установленным требованиям, - сообщают в прокуратуре Бурятии.
Министерство образования и науки республики не соблюдало порядок предоставления межбюджетных трансфертов, допускало факты искусственного дробления контрактов, превышало лимиты закупок у единственного поставщика.
По фактам нарушений бюджетного законодательства прокурорами возбуждено 19 дел об административных правонарушениях. Внесено 24 представления об устранении нарушений закона, в том числе в правительство республики, уточнили в прокуратуре.
Как сообщал «Байкал-Daily», в школах Бурятии наблюдается кадровый голод. Учителя вынуждены преподавать несколько предметов, но и это не спасает. Нехватка педагогов составляет более 500 человек, а ведь в ближайшие годы Бурятию ждёт строительство новых школ.
По официальным данным минобрнауки, средняя зарплата учителей в Бурятии составляет 34 тысячи рублей. Эту цифру министр Баир Жалсанов озвучил в Народном Хурале в апреле.
В Бурятии учителям платили ниже МРОТ
Экономика, Фото:
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