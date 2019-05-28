В Бурятии построят новую школу за 313 млн

Школа распахнёт свои двери уже в следующем году
В посёлке Новоселенгинск Селенгинского района Бурятии в этом году начнётся строительство новой школы на 176 мест. В плане социального развития центров экономического роста (единая субсидия) Бурятии на неё предусмотрено более 313 млн рублей.
Уже в 2020 году дети пойдут в новую двухэтажную школу, где на равных со всеми будут учиться дети с ограниченными возможностями.
- Чтобы перемещение ребёнка по территории школы не было ограничено, здание будет оборудовано пандусами, лифтами, широкими коридорами и отдельными санузлами. Также здание будет оснащено специальным комплексом рельефных плоско-выпуклых табличек, обеспечивающих слабовидящим и незрячим детям тактильную доступность важной информации, - рассказала директор Новоселенгинской средней школы Анна Круглова.
В настоящее время 132 школьника занимаются в четырёх зданиях: двух учебных корпусах, учебных мастерских и спортивном зале. Все они находятся в аварийном состоянии. Первый деревянный двухэтажный корпус был построен ещё в 1955 году. Второй – одноэтажный, шлакозаливной, построен четырьмя годами позже, в нём находится столовая на 70 мест.
Также за счёт «единой» дальневосточной субсидии в Селенгинском районе запланирован капитальный ремонт ещё пяти учреждений образования.
Среди них Гусиноозерский энергетический техникум, где обучается 540 студентов по очной форме, 110 человек по заочной форме и более 600 человек по программам профессионального обучения, дополнительного профессионального образования, подготовке, переподготовке и повышению квалификации.
С постройки в 1977 году в учебном корпусе проводился лишь капитальный ремонт кровли и теплотрассы. Изношена система отопления, необходим капитальный ремонт оконных блоков, замена старых деревянных окон на новые пластиковые стеклопакеты.
Кроме проведения капитального ремонта, запланирована перепланировка помещений техникума. Это позволит открыть специализированные центры компетенций по сварочным технологиям, ремонту, обслуживанию легковых автомобилей и электромонтажу. Центры должны быть оборудованы согласно требованиям WorldSkillsRussia (Молодые профессионалы России), и обеспечивать подготовку специалистов, квалифицированных рабочих и служащих на современном оборудовании, а также проведение государственной итоговой аттестации в формате демонстрационного экзамена.
На средства дальневосточной субсидии планируется и капитальный ремонт учреждения дополнительного образования «Сэлэнгэ», в котором занимается более 1,7 тысяч детей. Оно расположено в здании бывшего детского сада, построенном в 1972 году. На капитальный ремонт планируется направить 19 млн рублей. В здании будут отремонтированы кровля, фасад, отопление, проведена внутренняя отделка, заменены вентиляционная система, электрика и проведено освещение.
Также 3,2 млн рублей планируется направить на капитальный ремонт Дома молодёжи «Селенга», 20 млн рублей - детского сада №10 «Сказка», 11,6 млн рублей – детского сада №1 «Солнышко», сообщает пресс-служба правительства Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», подкомиссия под председательством полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева 14 марта одобрила план социального развития центров экономического роста («единая субсидия») Бурятии. В него включены 73 мероприятия на 6 млрд рублей. Список объектов, которые получат финансирование, можно посмотреть здесь.
В Бурятии построят новую школу за 313 млн
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