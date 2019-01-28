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В Бурятии семьи с детьми могут воспользоваться льготной ипотекой

В Бурятии семьи с детьми могут воспользоваться льготной ипотекой
Экономика,  Фото:pixabay.com
Им доступна ипотека – 6 процентов

С 1 января правительство России запустило новую программу субсидирования ипотеки для семей с детьми. Кредиты с пониженной процентной ставкой выдаются семьям, в которых после указанной даты родился второй или последующий ребёнок. Им доступна ипотека – 6 процентов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства республики.

Подробно о механизме действия программы сегодня на правительственном брифинге рассказали министр социальной защиты населения республики Татьяна Быкова, представители Ипотечной корпорации РБ, а также представители банков.

По словам Татьяны Быковой, сегодня в республике проживает свыше 23 тысяч многодетных семей, которые нуждаются в жилье.

- За предыдущий год в банки обратились порядка 60 семей. Мы считаем, что этого явно недостаточно. Есть поручение главы Бурятии Алексея Самбуевича о том, чтобы мониторить ситуацию и более плотно работать банкам и нам по льготному ипотечному кредитованию, - сообщила министр.

Программой предусмотрено предоставление льготных ипотечных кредитов семьям с детьми под 6 процентов: при рождении второго ребёнка — на 3 года; при рождении третьего ребёнка — на 5 лет; при рождении второго и третьего ребёнка — на 8 лет.

Действовать программа будет до конца 2022 года.

По данным министерства финансов России, на кредитование выделено 600 млрд рублей, которые распределяются между 47 банками. В Бурятии – это Сбербанк России, Россельхозбанк, Ипотечная корпорация РБ, банк «ВТБ» и Азиатско-Тихоокеанский банк.

Основные условия предоставления льготной ипотеки едины для всех банков-операторов: льготная ипотека предоставляется семьям, в которых после 1 января 2018 года родился второй или последующий ребёнок; в случае если семья уже имеет кредит, то она праве рассчитывать на его реструктуризацию; квартира приобретается на первичном рынке (на «вторичное» жилье субсидирование не распространяется); необходимо внести первоначальный взнос в размере 20% от стоимости жилья; жилье должно стоить не более 6 млн рублей.

Также Татьяна Быкова сообщила, что с 2019 года для регионов Дальневосточного федерального округа, куда входит Бурятия, будут вводиться дополнительные преференции. В настоящее время Правительством РФ рассматриваются новые меры поддержки для семей с детьми, взявших ипотечные кредиты, которые включают: установление ставки в размере 5 процентов годовых для граждан ДФО, у которых, начиная с 1 января 2019 года, родится второй или последующие дети; увеличение льготного периода либо установление льготной ставки на весь срок кредита.

- Например, сейчас максимальный срок действия программы субсидирования ипотечных ставок составляет 8 лет, но это ограничение будет снято. То есть, насколько семья взяла ипотечный кредит, настолько программа будет погашать эту часть, - пояснила министр.

Семьи с детьми могут воспользоваться материнским (семейным) капиталом в качестве первоначального взноса для приобретения объекта недвижимости. Сумма материнского капитала в связи с вступлением в ДФО увеличена на 30 процентов.
ипотека
 
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