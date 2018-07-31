В Забайкалье в посёлке Агинское ремонтируют площадь



27 июля руководитель администрации Агинского Бурятского округа Бато Доржиев встретился с представителями администрации посёлка Агинское и директором ООО «Гигант» Роландом Егояном. Участники встречи обсудили ход капитального ремонта центральной площади посёлка, который планируют завершить до 15 сентября.



В рамках реконструкции предусмотрена замена тротуарной плитки на более долговечную брусчатку, а также электромонтажные работы.



По словам Бато Доржиева, на центральной площади посёлка проходят основные окружные культурные мероприятия, поэтому важно провести капитальный ремонт качественно и в срок.



Кроме того, в рамках реализации проекта «Забайкалье – территория будущего» в посёлке ведутся работы по капитальному ремонту хоккейной коробки с благоустройством прилегающей парковой зоны.



Подрядной организацией ООО «Агаспецтранс» в настоящее время смонтирован металлический каркас трибун, из города Красноярска доставлена и установлена хоккейная коробка, завершён монтаж электросветильников, огораживаются территории хоккейной коробки и парка. Все работы планируются завершить до 1 сентября.



Также по проекту «Формирование комфортной городской среды» в этом году в посёлке Агинское будут благоустроены шесть дворовых территорий и парк «Юность». Аукционы по определению подрядчиков состоятся 13 и 20 августа.



Подрядной организацией ООО «Сибрегионстрой» продолжается строительство спортивной многофункциональной площадки в селе Амитхаша. На 27 июля завершено обустройство основания поля и системы дренажа, проводятся работы по монтажу каркаса трибуны, приобретены искусственный газон и материал для беговых дорожек. Стоит отметить, что в период проливных дождей установленная система дренажа работала без перебоев.



По словам главы Агинского района Жаргала Жапова, директор ООО «Сибрегионстрой» Бато Аюшиев в качестве спонсорской помощи также ведёт строительство открытой летней площадки для занятия вольной борьбой. В целом завершено 75% работ. Спортивную многофункциональную площадку планируют сдать к 1 сентября.



Глава села Амитхаша Тимур Базаров проинформировал, что по проекту «Формирование комфортной городской среды» будут также благоустроены две дворовые территории и общественная территория – пересечение улиц Центральная и 33-х Партизан, сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.

