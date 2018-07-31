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В Забайкалье в посёлке Агинское ремонтируют площадь

В Забайкалье в посёлке Агинское ремонтируют площадь
Экономика, 
Ведутся также работы по ремонту хоккейной коробки с благоустройством прилегающей парковой зоны 

27 июля руководитель администрации Агинского Бурятского округа Бато Доржиев встретился с представителями администрации посёлка Агинское и директором ООО «Гигант» Роландом Егояном. Участники встречи обсудили ход капитального ремонта центральной площади посёлка, который планируют завершить до 15 сентября.

В рамках реконструкции предусмотрена замена тротуарной плитки на более долговечную брусчатку, а также электромонтажные работы.

По словам Бато Доржиева, на центральной площади посёлка проходят основные окружные культурные мероприятия, поэтому важно провести капитальный ремонт качественно и в срок.

Кроме того, в рамках реализации проекта «Забайкалье – территория будущего» в посёлке ведутся работы по капитальному ремонту хоккейной коробки с благоустройством прилегающей парковой зоны.

Подрядной организацией ООО «Агаспецтранс» в настоящее время смонтирован металлический каркас трибун, из города Красноярска доставлена и установлена хоккейная коробка, завершён монтаж электросветильников, огораживаются территории хоккейной коробки и парка. Все работы планируются завершить до 1 сентября.

Также по проекту «Формирование комфортной городской среды» в этом году в посёлке Агинское будут благоустроены шесть дворовых территорий и парк «Юность». Аукционы по определению подрядчиков состоятся 13 и 20 августа.

Подрядной организацией ООО «Сибрегионстрой» продолжается строительство спортивной многофункциональной площадки в селе Амитхаша. На 27 июля завершено обустройство основания поля и системы дренажа, проводятся работы по монтажу каркаса трибуны, приобретены искусственный газон и материал для беговых дорожек. Стоит отметить, что в период проливных дождей установленная система дренажа работала без перебоев.

По словам главы Агинского района Жаргала Жапова, директор ООО «Сибрегионстрой» Бато Аюшиев в качестве спонсорской помощи также ведёт строительство открытой летней площадки для занятия вольной борьбой. В целом завершено 75% работ. Спортивную многофункциональную площадку планируют сдать к 1 сентября.

Глава села Амитхаша Тимур Базаров проинформировал, что по проекту «Формирование комфортной городской среды» будут также благоустроены две дворовые территории и общественная территория – пересечение улиц Центральная и 33-х Партизан, сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края. 
 
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