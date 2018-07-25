Перелёт Чита - Улан-Удэ признан самым дешёвым в России

Рейсы выполняет авиакомпания NordStar



Аналитики сервиса путешествий OneTwoTrip изучили среднюю стоимость оформленных авиабилетов по внутренним направлениям за последний год и составили рейтинг самых дорогих и дешёвых маршрутов. Для анализа использовались данные о стоимости прямых перелетов эконом-классом в одну сторону, рассмотренные авиабилеты приобретались взрослыми пассажирами не ранее чем за месяц до вылета. В рейтинг не включались направления, если за последний год по ним было оформлено менее 100 билетов, уточняет OneTwoTrip.



Самые дешёвые билеты для перелётов внутри страны обнаружены на направлении Чита – Улан-Удэ. Средняя стоимость полёта в одну сторону между этими городами составила 2069 рублей. Рейсы выполняет авиакомпания NordStar на воздушном судне ATR-42, находящемся в воздухе 1 час 20 минут.



Второе место в рейтинге досталось направлению Казань – Нижний Новгород. Средняя стоимость билетов ЮВТ Аэро составила 2385 рублей. Воздушное судно Bombardier CRJ200 проводит в пути ещё меньше времени — 45 минут. Третье место занял маршрут Краснодар – Махачкала с показателем в 2480 рублей. На нём работает авиакомпания «Азимут», Sukhoi Superjet перевозит пассажиров из Краснодара в Махачкалу за 1 час 30 минут.



Самыми дорогими маршрутами ожидаемо оказались те, которые связывают города Сибирского и Дальневосточного федерального округов с другими регионами страны или друг с другом. Первое место в рейтинге направлений с самым высоким средним чеком занял маршрут Новосибирск – Магадан (16235 рублей). Второе — Санкт-Петербург – Якутск (15500 рублей). Третье — Москва – Магадан (15000 рублей). Таким образом, разница между самым дешёвым и самым дорогим направлением, обнаруженным в ходе анализа, составила почти восемь раз.



- Результаты анализа в целом достаточно оптимистичны. Самое массовое направление воздушных перевозок — Москва – Санкт-Петербург — заняло в рейтинге доступных направлений только десятое место, а из пятнадцати пар городов Москва имеет отношение только к пяти. В большинстве случаев минимальные цены мы зафиксировали на межрегиональные направлениях, рейсы по которым выполняются в том числе на небольших воздушных судах. Стоимость перелёта в города Сибири и Дальнего Востока на фоне самых дешевых маршрутов выглядит внушительно. Но пассажиры могут сэкономить, приобретая билеты заранее, либо используя стыковочные рейсы, которые мы не учитывали в исследовании, — комментирует руководитель авианаправления сервиса OneTwoTrip Леонид Рябоштан.



