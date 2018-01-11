На пушной аукцион выставят 25 тысяч шкурок баргузинского соболя

На второй Байкальский международный пушной аукцион, который проведут в Иркутске с 20 по 24 января, выставят коллекцию высококачественных баргузинских соболиных шкурок. Об этом сообщают организаторы аукциона



Всего покупателям предложат 25 тысяч шкурок. Несортовой товар – второсортные, дефектные шкурки и соболь других кряжей – будут выставлены на торги вместе с новым сортовым товаром на третьем аукционе, который запланирован на апрель 2018 года.



Организаторы также сообщают, что в сентябре 2018 года на Копенгагенском пушном аукционе все покупатели, которым был поставлен соболь, проданный с мартовских торгов в Иркутске, отметили высокое качество сортировки и своевременность оформления и доставки товара.



– В связи с этим как старые, так и новые партнёры Байкальского пушного аукциона выразили твёрдое желание поучаствовать в январских торгах. Таким образом, мы ожидаем существенное увеличение числа покупателей в январе 2018 года, – отмечают организаторы Байкальского пушного аукциона.



Напомним, в первом Байкальском пушном аукционе в марте 2017 года приняли участие 105 поставщиков пушнины от Урала до Камчатки. В торгах приняли участие 18 покупателей и брокеров, которые представляли интересы 31 фирмы из США, Англии, Италии, Франции, Германии, Греции, России и даже Монголии. Процент продаж – 94,8%. Наиболее дорогими оказались шкурки соболей камчатского кряжа, средняя цена по которым составила 125 долларов США. Средняя цена баргузинских соболей – 102,5 доллара. Топ-лот шкурок соболя баргузинского кряжа купил Карло Гуида для фирмы Дом Моды Gala Khachaturova, Россия. В топ-лот попали шкурки соболей третьего цвета, с голубой подпушью, особо крупные и ярко-седые. Цена каждой шкурки – 480 долларов США, сообщает ИА «Телеинформ».

