Эксперт заявил о значительном приросте алкогольных психозов в Чите

Новогодние каникулы не для всех заканчиваются хорошо. В январе в среднем умирает на 18 тысяч россиян больше, чем в любом другом месяце, — в основном из-за праздничных попоек



Об этом говорится в исследовании ведущего российского эксперта в области проблем алкогольной смертности и алкогольной политики Александра Немцова, на материалы исследования которого ссылается Life.ru.



- Главное содержание всенародных праздников — веселье, тоже всенародное. Но у праздников есть и негативные составляющие, одно из них — рост смертности, — сказано в исследовании.



Эксперт проанализировал материалы Росстата по смертности «с января 2004 по декабрь 2016 года». За это время новогодние каникулы прошли 13 раз.



18 090 смертей — это «среднее превышение январей над остальными месяцами для 2004–2016 годов», — сказано в исследовании. Это «10,8% от общего количества смертей в январе».



Эксперт поясняет, почему причину он видит именно в алкоголе. Один из аргументов: «В январе наблюдается также значительный прирост алкогольных психозов в ряде крупных городов и регионов страны (Архангельск, Москва, Екатеринбург, Чита и Крым)».



При этом январь — один из самых холодных месяцев, люди болеют (и умирают) закономерно больше. Об этом, конечно, нельзя забывать. Однако «при очень высокой заболеваемости гриппом смертность при этом заболевании в январе сравнительно невелика», отмечает эксперт.



А смерти от пневмонии и ОРВИ, по его мнению, связаны с алкоголем. В январе от этих заболеваний умирает на 450 человек больше, чем в любой другой месяц года (в среднем), так что такие случаи «входят составной частью в общее количество «дополнительных» смертей в январе».



- Дополнительная потеря 18 тысяч жизней в результате ежегодных январских праздников должна стать озабоченностью общественного здравоохранения и потребовать административного, а возможно, и политического вмешательства для сокращения этого урона, — говорится в исследовании.



Поможет, по мнению эксперта, «сокращение праздничных дней за счёт перерыва в два-три дня между новогодним и рождественским празднеством, как это было до 2003 года».

- Скорее всего, это будут не самые продуктивные рабочие дни, но перерыв позволит снизить январскую смертность. Вопрос стоит так: что важнее — снижение производительности или смерти людей? — сказано в исследовании.



Кстати, в новогодние праздники из-за алкоголя страна теряет не только людей, но и деньги. В 2016 году в Ассоциации наркологов России подсчитали, как смертность от алкоголя влияет на экономику страны.



По данным ассоциации, среднестатистический россиянин выпивает ежедневно рюмку водки. Если он откажется от половины рюмки, то каждый год страна будет экономить 56 млрд бюджетных денег. Примерно столько стоит космический корабль «Федерация», который Роскосмос собирается отправить в полёт в 2022 году.



— Преждевременная смертность, а также вызванные алкоголизмом потери производительности труда, криминальная активность и аварии приводят к значительным экономическим затратам, — поясняли наркологи.

