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В 2018 году в Улан-Удэнской агломерации отремонтируют 127 километров дорог
Экономика, 11.01.2018 17:52 Фото:
В дороги вложат 1,2 миллиарда рублей
В рамках реализации приоритетного президентского проекта «Безопасные и качественные дороги» в столице Бурятии и четырех районах: Иволгинском, Тарбагатайском, Заиграевском и Прибайкальском в 2018 году будет отремонтировано 127 километров дорог. Об этом сообщает пресс-служба правительства Бурятии.
В 2018 году в агломерации запланировано провести ремонт на 73 объектах протяженностью 127 км на сумму 1 млрд 250 млн руб. Какие улицы нужно отремонтировать, решали специалисты, общественные организации и сами жители, которые могли проголосовать за улицу.
В Улан-Удэ будет отремонтировано 32,47 км на сумму 429,7 млн руб. Будет продолжена реконструкция крупнейшего объекта, ведущего в густонаселенные 100-е квартала, от ул. Орловской до въезда в Улан-Удэ.
Также будет отремонтирована улица Революции 1905 года, которая ведет вдоль железнодорожного вокзала. Всего в городском перечне 24 объекта – ул. Комарова, ул. Левченко, ул. Радикальцева, ул. Сотниковская и ул. Ключевская. Все они отличаются повышенной концентрацией мест ДТП – отсутствием пешеходных переходов и тротуаров, а также дефектами покрытия.
В Тарбагатайском районе, где живет 20 тыс. человек, в перечень ремонтируемых в 2018 году объектов попали 26,8 км. Это дороги в районном центре поселке Тарбагатай, селах Пестерево и Нижний Саянтуй.
В Прибайкальском районе (26 тыс. человек) будет отремонтировано 34 объекта и 24,6 км дорог. Это не только улицы в райцентре Турунтаево, но и в других селах Итанца, Мостовка, Ильинка, Югово, Таловка.
В одном из самых крупных районов республики – Заиграевском, где проживает 51 тысяч рублей, в 2018 году в рамках программы будет отремонтировано 11 км дорог (подъезд к п. Усть – Брянь, автодороги в п. Заиграево, Талецкое, Онохой).
Столько же будет отремонтировано и в Иволгинском районе. Это подъезд от федеральной автомобильной дороги к селу Гурульба, селу Красноярово и селу Поселье.
Справка:
Общее количество населения Улан-Удэнской городской агломерации составляет 526 тыс. человек. Протяженность автомобильных дорог - 864 км, из них 317 км в нормативном состоянии, что составляет 36,7%. В перечень агломерации входят автомобильные дороги федерального значения – 128,3 км, регионального значения – 226 км и местного значения – 509,5 км.
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