 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

11 Января

Популярное

В 2018 году в Улан-Удэнской агломерации отремонтируют 127 километров дорог

В 2018 году в Улан-Удэнской агломерации отремонтируют 127 километров дорог
Экономика,  11.01.2018 17:52 Фото:пресс-служба правительства РБ
В дороги вложат 1,2 миллиарда рублей

В рамках реализации приоритетного президентского проекта «Безопасные и качественные дороги» в столице Бурятии и четырех районах: Иволгинском, Тарбагатайском, Заиграевском и Прибайкальском в 2018 году будет отремонтировано 127 километров дорог. Об этом сообщает пресс-служба правительства Бурятии.

В 2018 году в агломерации запланировано провести ремонт на 73 объектах протяженностью 127 км на сумму 1 млрд 250 млн руб. Какие улицы нужно отремонтировать, решали специалисты, общественные организации и сами жители, которые могли проголосовать за улицу.

В Улан-Удэ будет отремонтировано 32,47 км на сумму 429,7 млн руб. Будет продолжена реконструкция крупнейшего объекта, ведущего в густонаселенные 100-е квартала, от ул. Орловской до въезда в Улан-Удэ.

Также будет отремонтирована улица Революции 1905 года, которая ведет вдоль железнодорожного вокзала. Всего в городском перечне 24 объекта – ул. Комарова, ул. Левченко, ул. Радикальцева, ул. Сотниковская и ул. Ключевская. Все они отличаются повышенной концентрацией мест ДТП – отсутствием пешеходных переходов и тротуаров, а также дефектами покрытия.

В Тарбагатайском районе, где живет 20 тыс. человек, в перечень ремонтируемых в 2018 году объектов попали 26,8 км. Это дороги в районном центре поселке Тарбагатай, селах Пестерево и Нижний Саянтуй.

В Прибайкальском районе (26 тыс. человек) будет отремонтировано 34 объекта и 24,6 км дорог. Это не только улицы в райцентре Турунтаево, но и в других селах Итанца, Мостовка, Ильинка, Югово, Таловка.

В одном из самых крупных районов республики – Заиграевском, где проживает 51 тысяч рублей, в 2018 году в рамках программы будет отремонтировано 11 км дорог (подъезд к п. Усть – Брянь, автодороги в п. Заиграево, Талецкое, Онохой).

Столько же будет отремонтировано и в Иволгинском районе. Это подъезд от федеральной автомобильной дороги к селу Гурульба, селу Красноярово и селу Поселье.

Справка:

Общее количество населения Улан-Удэнской городской агломерации составляет 526 тыс. человек. Протяженность автомобильных дорог - 864 км, из них 317 км в нормативном состоянии, что составляет 36,7%. В перечень агломерации входят автомобильные дороги федерального значения – 128,3 км, регионального значения – 226 км и местного значения – 509,5 км.
дорожный ремонт минтранс РБ
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

На пушной аукцион выставят 25 тысяч шкурок баргузинского соболя
Экономика, 11.01.2018
На второй Байкальский международный пушной аукцион, который проведут в Иркутске с 20 по 24 января, выставят коллекцию высококачественных баргузинских соболиных шкурок. Об этом сообщают организаторы аукциона
Эксперт заявил о значительном приросте алкогольных психозов в Чите
Экономика, 11.01.2018
Новогодние каникулы не для всех заканчиваются хорошо. В январе в среднем умирает на 18 тысяч россиян больше, чем в любом другом месяце, — в основном из-за праздничных попоек
Университет при правительстве РФ спрогнозировал падение зарплат в Бурятии
Экономика, 11.01.2018
Финансовый университет при правительстве РФ опубликовал прогноз динамики потребительской активности и реальной заработной платы на ближайшие месяц-два в России, то есть «короткий» индекс
Определён третий резидент ТОСЭР в Иркутской области
Экономика, 11.01.2018
Резидентом территории опережающего социально-экономического развития «Усолье-Сибирское» стало предприятие по изготовлению пеллет
В Улан-Удэ отловят 6,3 тысячи бездомных собак
В Улан-Удэ отловят 6,3 тысячи бездомных собак
Экономика, 11.01.2018
Сумма контракта на отлов собак в 2018 году увеличилась  
Россияне потратили почти 1 трлн рублей в новогодние каникулы
Экономика, 10.01.2018
Самым популярным товаром стала бытовая техника и ювелирные изделия
Улан-Удэ оказался в лидерах рейтинга по дешевизне съёмных комнат
Экономика, 09.01.2018
Специалисты проанализировали годовое изменение стоимости аренды комнат в 68 крупнейших городах России и обнаружили, что в среднем по стране цены снизились на 2,5%
Байкальским омулем, несмотря на запрет, продолжают торговать легально
Байкальским омулем, несмотря на запрет, продолжают торговать легально
Экономика, 09.01.2018
С нового года вся торговля омулем вне закона. Но байкальский деликатес не исчез прилавков
Сельхозкооперативы в Бурятии защитили от рейдерских захватов
Сельхозкооперативы в Бурятии защитили от рейдерских захватов
Экономика, 09.01.2018
Принят закон, оптимизирующий управление сельхозучастками, находящимися в общей долевой собственности
Погрузка на ВСЖД за год выросла на 2%
Экономика, 09.01.2018
По итогам работы в 2017 году показатель погрузки на Восточно-Сибирской железной дороге достиг 64,8 млн тонн
Китайские инвесторы проявляют интерес к туризму на Байкале
Экономика, 05.01.2018
Китайские инвесторы проявляют повышенный интерес к проектам в сфере туризма на Байкале, сказал РИА Новости губернатор Иркутской области Сергей Левченко
В Бурятии выросло число пенсионеров, «влезших» в кредит
Экономика, 04.01.2018
По данным 4 100 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в ноябре 2017 года доля заемщиков с действующими кредитами в возрасте старше 60 лет выросла на 1,0 процентный пункт и составила 10,4% от общего числа российских заемщиков с действующими кредитными обязательствами
Жители Бурятии больше не смогут купить алкоэнергетики
Жители Бурятии больше не смогут купить алкоэнергетики
Экономика, 03.01.2018
Производство алкогольных энергетиков в России теперь разрешено только на экспорт

Реплика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^