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Мэрия Улан-Удэ: «Очистка снега - достаточно дорогостоящее удовольствие»

Мэрия Улан-Удэ: «Очистка снега - достаточно дорогостоящее удовольствие»
Экономика,  25.12.2017 17:38 Фото:Baikal-daily.ru
В администрации Улан-Удэ рассказали, на что именно идут средства по уборке снега

Сегодня на брифинге в мэрии Улан-Удэ отметили, что комбинат по благоустройству обслуживает в целом 193 улицы города. И их задача на сегодня - убрать снежные накаты на центральных дорогах.

- Я думаю, что, в принципе, по центру города это уже заметно. По отдалённым территориям есть ещё вопросы, в частности, допустим, за выходные была сделана дорога в Южлаге, были ликвидированы снежные накаты в посёлке Энергетик, была проведена работа по улицам: Иволгинская, Кабанская, Дорожная. Ночью работали в посёлке Аэропорт, по Загорскому участку у нас проводится также работа, - рассказал Андрей Матрохин, директор Комбината по благоустройству Улан-Удэ.

Сегодня же ночью специалисты планируют работать в посёлке Забайкальский. Водители большегрузной техники работают преимущественно ночью, поскольку днём эти крупные машины практически перекрывают движение и мешают автомобилям проехать. К тому же, сотрудники комбината, в первую очередь, убирают узкие улицы, по которым передвигаются маршрутные автобусы.

- Горожане, наверное, видели, кто живёт по улицам Вакарина, Дундича, Лысогорской, объездной дороге в районе 502 километра. Основной упор был сделан по этим улицам, то есть где невозможно куда-то на обочину убрать снег. Там приходилось снег вывозить. По остальным улицам, в том числе, по центральным, мы стараемся сейчас хотя бы освободить их от снежных накатов, - продолжил он.

По словам Матрохина, работы ещё много. Что касается подсыпки, в городе ежедневно работают 15 пескоразбрасывателей. На сегодня на улицы Улан-Удэ высыпано более 9 тысяч тонн песка. Также в столице Бурятии ездят 5 автогрейдеров Комбината по благоустройству и 3 грейдера из районов республики.

Кроме того, планируется, что в ближайшее время будет потрачено около 8 миллионов на большегрузную привлечённую технику. Напомним, власти города уже израсходовали на уборку снега более 17 миллионов рублей.

- На уборке снега работают 53 единицы техники Комбината по благоустройству. Это 5 грейдеров, 7 тракторов-щеток, 11 единиц большегрузной техники, 15 «песочниц», 2 «бобкэта», плюс фронтальный погрузчик, 12 единиц самосвалов. Эта техника, естественно, на что-то заправляется, водители получают зарплату, платятся с этой зарплаты налоги, покупается песок. Плюс это расходные материалы на те же ножи и прочее, и прочее. Допустим, ножи на грейдер, их комплект стоит в среднем 11 500 рублей, комплект ножей мы меняем через 4 дня. Так что вот, это достаточно дорогостоящее удовольствие – очистка снега, - заключил Андрей Матрохин.

По ситуации с уборкой снега и сосулек отчитались на брифинге и представители администраций трёх районов Улан-Удэ.

- Также вопрос остро стоит у нас, и под критику мы попадаем, это пешеходная зона. Но вы должны правильно понять, в первую очередь, мы должны все-таки полностью обеспечить на дорогах безопасность. И сейчас мы приступаем к полной уборке пешеходных зон. Чтобы также все было убрано, было нескользко, было людям комфортно проходить. Думаю, к праздникам мы большую часть этих работ по центральной части улиц сделаем, - отметил Игорь Франк, заместитель руководителя администрации Советского района Улан-Удэ.

Чиновники рассказали и о планируемых праздниках в районах и пригласили всех горожан на представления.

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