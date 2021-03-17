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Буузная открылась в Южно-Сахалинске

Буузная открылась в Южно-Сахалинске
Бизнес,  Фото:Сергей Тарасенко
Кафе открыла предпринимательница, переехавшая из Бурятии

В Южно-Сахалинске теперь можно попробовать национальное бурятское блюдо - буузы. Кафе здесь открыла предприниматель из Бурятии Аюна Гомбоева, переехавшая на Сахалин 14 лет назад. Об этом сообщает РИА «Сахалин-Курилы».

- На Сахалине никто не знает бурятскую кухню, и мы решили познакомить сахалинцев с нашей вкусной едой. К нам приходят и наши земляки, и иркутяне, и читинцы, - рассказала в интервью Гомбоева.

Владелица заведения в прошлом занималась торговлей, а теперь сама стоит за прилавком буузной. «Она же занимается закупкой ингредиентов для кухни. Мясо бурятские бизнесмены покупают только у местных фермеров», - отмечается в материале РИА «Сахалин-Курилы».

В Южно-Сахалинске кафе является пока единственным заведением общепита, представляющим бурятскую кухню.

Как сообщал «Байкал-Daily», в 2018 году уроженка Бурятии открыла первую буузную в Благовещенске.

В феврале 2021-го уроженец Бурятии Зоригто Намсараев составил актуальную карту буузных Москвы.
буузы кафе
 
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