Кафе открыла предпринимательница, переехавшая из Бурятии
В Южно-Сахалинске теперь можно попробовать национальное бурятское блюдо - буузы. Кафе здесь открыла предприниматель из Бурятии Аюна Гомбоева, переехавшая на Сахалин 14 лет назад. Об этом сообщает РИА «Сахалин-Курилы».
- На Сахалине никто не знает бурятскую кухню, и мы решили познакомить сахалинцев с нашей вкусной едой. К нам приходят и наши земляки, и иркутяне, и читинцы, - рассказала в интервью Гомбоева.
Владелица заведения в прошлом занималась торговлей, а теперь сама стоит за прилавком буузной. «Она же занимается закупкой ингредиентов для кухни. Мясо бурятские бизнесмены покупают только у местных фермеров», - отмечается в материале РИА «Сахалин-Курилы».
В Южно-Сахалинске кафе является пока единственным заведением общепита, представляющим бурятскую кухню.
Как сообщал «Байкал-Daily», в 2018 году уроженка Бурятии открыла первую буузную в Благовещенске.
В феврале 2021-го уроженец Бурятии Зоригто Намсараев составил актуальную карту буузных Москвы.
Буузная открылась в Южно-Сахалинске
Бизнес, Фото:
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