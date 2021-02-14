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Уроженец Бурятии издал новую карту буузных в Москве

Уроженец Бурятии издал новую карту буузных в Москве
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Скорее всего, эта версия карты буузных в столице России станет последней 

Уроженец Бурятии Зоригто Намсараев составил актуальную карту буузных Москвы на февраль 2021 года. Это уже четвёртая версия карты буузных Москвы.

По его словам, сейчас в Москве есть 13 буузных и ещё 2 в Сергиево-Посадском районе Московской области. Коронавирус и карантин 2020 года стали серьёзным испытанием для отрасли. Уверенный рост количества буузных приостановился в прошлом году, но с окончанием ограничений, возможно, рост буузных продолжится. Для сравнения, в апреле 2017 в Москве и области было 7 буузных, в 2019 году их стало 10, в 2020 году 15, сейчас пока тоже 15. 

- В этом году расширение произошло в сторону юго-востока Москвы, новая буузная открылась в Некрасовке и новое заведение открылось в Люблино. «Синдбад» на Серпуховской закрылся, но хозяева собираются открыться в новом месте. «Кочевник» переехал на другую сторону Бауманской улицы и теперь называется «Сансар». Также бурятские буузы появились в меню ресторанов, не специализирующихся на бурятской кухне. Это ресторан «Страна которой нет» и кафе «Лун Мен» на «Охотном ряду». Всё так же остаются неохваченными запад, северо-запад и север Москвы, так что в этом городе есть ещё куда развиваться, - написал Зоригто Намсараев на своей странице в Facebook.


Страница Зоригто Намсараева

Скорее всего, эта версия карты буузных будет последней, отметил создатель карты.

- Мы все были свидетелями того, как буузы завоёвывали путь к сердцам москвичей и прошли путь от экзотики до знакомого и любимого многими блюда. Мы радовались тому, что буузы победили в первом конкурсе «Вкусы России» в конце 2020 года. Я надеюсь, что количество буузных в Москве будет расти дальше и поста в соцсетях будет уже недостаточно для того, чтобы написать про все буузные Москвы, - пояснил Зоригто Намсараев.

Он надеется, что бурятская кухня в Москве будет развиваться не только количественно, но и качественно.

- Буузы - это самое известное блюдо бурятской кухни, но на самом деле разнообразие её вкусов гораздо богаче. Хочу пожелать всем процветания в новом году белой железной коровы! Сагаалганай амар мэндэ! – заключил Зоригто Намсараев.

Подписчиков он попросил дополнить в комментариях информацию об открытии какой-либо буузной в Москве и области, которой нет в списке. 
буузы Москва
 
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