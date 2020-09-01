За пенное шоу на Байкале не стали наказывать

Как сообщал «Байкал-Daily», этим летом на байкальском острове Ольхоне отдыхающие устроили пенное шоу. Кадры с вечеринки появились в соцсетях и немало возмутили жителей Бурятии и Иркутской области.
Ольхонская межрайонная природоохранная прокуратура проверила законность устроенного пенного шоу. Специалисты заявили, что данная пена не нанесла экологического ущерба.
- Изучение всех обстоятельств показало, что используемый состав пены безопасен и для природы, и для человека. В связи с чем, попадание данной жидкости на почву не причинило вреда окружающей среде, - сообщили в Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре.
Вместе с тем, в Байкальской природоохранной прокуратуре призывают отдыхать на Байкале уместно:
- Уважаемые туристы, пожалуйста, задумайтесь перед посещением Прибайкальского национального парка над его удивительностью. По богатству и уникальности растительного и животного мира, количеству редких видов флоры и фауны, разнообразию ландшафтов и обилию археологических памятников эта территория превосходит любую другую охраняемую местность Байкальского региона. А остров Ольхон — самая крупная природная достопримечательность национального парка, главная сакральная точка священного Бaйкaла, географический центр этнической территории бурят, проживающих в Предбaйкaлье и Забaйкaлье, а также место концентрации редких и эндемичных видов растений и животных, некоторые из которых встречаются только на острове. В связи с чем, рекреационная деятельность здесь не должна нарушать природную гармонию. Туристам необходимо соблюдать установленный порядок, направленный на сохранение ценной экосистемы. К примеру, запрещено произвольно разжигать костры и создавать излишний шум, воздействовать на хрупкую почву. Помните, что из-за одного неуместного способа отдыха, может пострадать уникальная природа и залечить ее раны не получиться.
Как сообщал «Байкал-Daily», на Ольхоне прошла ещё одна вечеринка, возмутившая пользователей – дискотека в сакральной зоне, вблизи мыса Бурхан. Там туристам устроили шумную развлекательную программу с громкой музыкой и пиротехникой. В этом случае Байкальская природоохранная прокуратура пришла к выводу об экологическом правонарушении; был выписан штраф в три тысячи рублей.