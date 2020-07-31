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Из Бурятии в Иркутск везли овец без документов

Из Бурятии в Иркутск везли овец без документов
Бизнес,  Фото:управление Россельхознадзора
Водителя груза оштрафовали

31 июля на стационарном посту полиции «Рубеж» в городе Слюдянка в Иркутской области во время досмотра автомобиля сотрудники Россельхознадзора и ГИБДД выявили нарушение правил перевозки овец.

Из Баргузинского района Бурятии в город Иркутск перевозили 60 голов мелкого рогатого скота без ветеринарных сопроводительных документов.

Водитель груза привлечён к административной ответственности, наложен штраф. Мелкий рогатый скот возвращён отправителю, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
Россельхознадзор
 
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