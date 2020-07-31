Водителя груза оштрафовали
31 июля на стационарном посту полиции «Рубеж» в городе Слюдянка в Иркутской области во время досмотра автомобиля сотрудники Россельхознадзора и ГИБДД выявили нарушение правил перевозки овец.
Из Баргузинского района Бурятии в город Иркутск перевозили 60 голов мелкого рогатого скота без ветеринарных сопроводительных документов.
Водитель груза привлечён к административной ответственности, наложен штраф. Мелкий рогатый скот возвращён отправителю, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
Из Бурятии в Иркутск везли овец без документов
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