Из Бурятии в Иркутск везли овец без документов

Бизнес, Фото: управление Россельхознадзора

Водителя груза оштрафовали



31 июля на стационарном посту полиции «Рубеж» в городе Слюдянка в Иркутской области во время досмотра автомобиля сотрудники Россельхознадзора и ГИБДД выявили нарушение правил перевозки овец.



Из Баргузинского района Бурятии в город Иркутск перевозили 60 голов мелкого рогатого скота без ветеринарных сопроводительных документов.



Водитель груза привлечён к административной ответственности, наложен штраф. Мелкий рогатый скот возвращён отправителю, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

