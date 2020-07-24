Нефритовый сезон 2020: Как сегодня добывают редкий минерал в Бурятии

Суровый север Бурятии – непролазная дремучая тайга, бурные горные реки… Именно в таких местах находятся залежи «камня императоров» – нефрита. О специфике таинственного минерала, текущей ситуации на предприятии и перспективных планах «Байкал-Daily» побеседовал с главным инженером «Забайкальского горнорудного предприятия» Петром Архинчеевым



- Пётр Геннадьевич, когда был открыт текущий сезон на лицензионных участках ЗГРП?



- Сегодня наше предприятие имеет три так называемые сквозные лицензии на осуществление геологического изучения, разведки и добычи нефрита на территории трёх районов Республики Бурятия – Баунтовский эвенкийский, Муйский и Окинский.



На лицензионном участке «Баунтовский 1-2» в Баунтовском эвенкийском районе два поисковых отряда приступили к работе с 1 июня. Раньше там невозможно вести работы – на поверхности ещё лежит снег, что затрудняет поиски. В целом, по участку «Баунтовский 1-2» необходимо в установленные лицензионным соглашением сроки провести поисково-оценочные работы. Цель этих работ — выявление перспективных нефритоносных площадей для проведения более детальных разведочных работ. Буровые разведочные работы начались в середине апреля.



На лицензионном участке «Окинский-2» в Окинском районе к поисково-оценочным, разведочным работам приступили с 1 июля. Добычные работы, которые начались в первой половине марта, на сегодняшний день завершены.



По лицензионному участку Кавоктинское месторождение в Баунтовском районе в связи с пандемией поступили рекомендации Роспотребнадзора и минприроды Бурятии о минимизации потока работников, чтобы уберечь людей от заражения. Если раньше работники заезжали уже в апреле на подготовительные работы, а 1 мая начинались добычные работы, то в этом году сроки сместились: добычные работы начались 1 июня с соблюдением необходимых профилактических мероприятий. Из-за смещения сроков начала работ весь процесс сдвинулся на месяц, и в этом году сезон, вероятнее всего, будет окончен лишь к концу октября, несмотря на низкие температуры.



- Какие мероприятия в связи с открытием в период пандемии прошли, какие проводятся?



- Все заезжающие на объекты люди за сутки сдают анализы для выявления коронавирусной инфекции. Это абсолютно все работники – и наши, и подрядных организаций – взрывники, сотрудники охранных агентств, МВД, Росгвардии.



Кроме того, в обязательном порядке проводится температурный контроль раз в сутки. Стала правилом регулярная дезинфекция специальными растворами вахтовых автобусов до и после заезда, а на перевалочной базе проводится температурный контроль при заезде и выезде.



На самом месторождении находится медработник, который проводит весь комплекс необходимых профилактических мероприятий. Закуплены в достаточном количестве бактерицидные лампы, маски, дезрастворы, бесконтактные градусники, соблюдаются рекомендации, и на сегодняшний день на предприятии нет ни одного инфицированного работника – все здоровы.



- Пётр Геннадьевич, какова специфика и условия жизни и труда для работников на Кавоктинском месторождении?



- Кавоктинское месторождение – уникальное в своём роде, там добывается светлоокрашенный, так называемый белый нефрит. Но «белый нефрит» - понятие условное. Его оттенки варьируются от белого, светло-салатного, светло-голубого до темно-серых, медовых. Всё это вместе называется светлоокрашенным апокарбонатным нефритом. Светлоокрашенный нефрит тяготеет к Баунтовскому, Муйскому районам.



А зелёный – это нефрит, который добывается в Окинском районе, оттенки которого, как правило, бывают от яблочно-зеленого до тёмно-зелёного и даже чёрного.



Качество камня светлоокрашенных оттенков, считается, лучше всех по России именно в Баунтовском районе Бурятии.



Когда было принято решение о начале работы ЗГРП на Кавоктинском месторождении светлоокрашенного нефрита, был практически с нуля создан рабочий посёлок, в котором имеется всё для комфортной работы, быта и отдыха специалистов.



Да, сюда непросто добраться: почти целый день ехать на машине «вахтовке» до перевалочной базы с обязательной остановкой на ночь и потом ещё порядка 10-12 часов на гусеничном вездеходе. Поэтому для работников мы стремимся создать комфортные, «домашние», условия. Помимо благоустроенных общежитий гостиничного типа, на территории есть столовая, баня, прачечная, спортивный зал со столами для игры на бильярде и даже кинозал с библиотекой.



Дома в посёлке – из клееного бруса, очень тёплые, в каждом имеется печь и система отопления. Дома отапливаются дровами, и на то есть веская причина – уголь в труднодоступной местности буквально становится «золотым». Однако и с дровами не всё так просто – вокруг территории месторождения леса по целевому назначению относятся к резервным, и по Лесному кодексу здесь запрещена рубка лесных насаждений для заготовки дров. Поэтому дрова завозятся из посёлка Россошино, а это почти 200 км от рабочего участка. В 2020 году для одного лишь Кавоктинского месторождения местными индивидуальными предпринимателями посёлка заготовлено и продано 1000 кубометров дров. Кстати, данное сотрудничество образовалось в рамках социальной программы ЗГРП по созданию рабочих мест в посёлке Россошино.



Комфортные условия жизни – главное, что обеспечивает качественный труд. В каждом номере общежития имеются холодильник, чайник, рабочий стол и телевизор. В банно-прачечном комплексе установлены профессиональные стиральные машины, оборудована современная баня, которая работает ежедневно в круглосуточном режиме.



В помещении клуба, помимо библиотеки, есть полноценный кинозал с огромным телевизором. В зале для игровых видов спорта установлены три профессиональных теннисных стола, а также два стола для русского бильярда. Чтобы ребята могли поддерживать физическую форму, смонтирован небольшой силовой спортзал, а на территории всего посёлка есть дополнительные тренажёры: турники, «шведские» стенки и т.д.



В чистой и просторной столовой рабочим предоставляется сытное четырёхразовое питание. Ещё в 2015 году построен огромный морозильник для продуктов, которые находятся в шоковой заморозке. Основной объём продуктов питания завозится, как правило, зимой, а в летнее время привозят скоропортящиеся продукты – сыры, яйцо, фрукты, овощи. Также на огромном стеллаже в свободном доступе разложены консервы и прочий «перекус», который можно забрать с собой в комнату.



- Как устроен рабочий процесс на месторождении и в целом добычной сезон?



- В зимний период только с января по март производится завоз на колесной технике по так называемому «зимнику» всех товарно-материальных ценностей, начиная с веников для бани, ниток и иголок, продуктов питания, запасных частей, металла, заканчивая новой крупногабаритной тяжёлой техникой.



В конце марта, как правило, заезжают «буровики» — работники геологоразведочного участка, которые проводят бурение вплоть до начала добычных работ. Такой график обусловлен тем, что одновременно проводить работы по разведочному бурению и добыче довольно затруднительно. В это время буровики уходят на работы на другой лицензионный участок «Баунтовский 1-2» и работают на нём до ноября. Горные и добычные работы начинаем обычно с 1 мая, но, как было сказано ранее, в этом году мы перенесли сроки на месяц, поэтому планируем завершить этот этап к концу октября. На добычном участке установлена шестидневная рабочая неделя, воскресенье – выходной.



Работники, кроме сотрудников охраны, которые трудятся вахтовым методом, заезжают на весь добычной сезон – с мая по октябрь. И им нужно проводить досуг с пользой, ведь довольно сложно находиться «на базе» практически безвылазно. Хотя, если имеется уважительная причина – юбилеи, болезни, безотлагательные дела – выезд, безусловно, разрешается.



Вдобавок свою роль играют непростые климатические условия севера – минусовые температуры, и зимой нет смысла вести добычу. Проектный объём добычи нефрита добывается как раз в течение тёплого времени года. Сезон у буровиков на геологоразведочном участке длится с апреля по ноябрь. У поисковиков сезон длится порядка трёх месяцев, до выпадения снега, который уже в сентябре не даёт возможности работать.



- Расскажите, какова специфика Республики Бурятия с точки зрения геологоразведки? Каковы геологоразведочные планы предприятия на сезон?



- Что касается геологоразведки, наше Кавоктинское месторождение относится к четвёртой группе сложности геологического строения – одной из самых сложных, а месторождения, находящиеся в Окинском районе, относятся к третьей группе сложности. К примеру, 100 тонн нефрита — это всего лишь 30 кубических метров. Сопоставление разведки и добычи зачастую не тождественно – разведка, скажем, говорит, что в этом месте имеется 100 тонн камня, а на деле бывает гораздо меньше или наоборот больше. Но у нас с этим, как правило, всё в порядке.



Самое главное – мы должны работать без нарушений проектных решений. Если намечено 100 тонн, значит, мы и должны добыть именно этот объём камня. У нас собственные точные и качественные данные о геологическом строении месторождения и запасах нефрита, потому что мы своими силами ведём поиск и разведку, занимаемся бурением разведочных скважин, разработкой проектов на проведение геологоразведочных работ, ТЭО кондиций, подсчётами запасов и постановкой на государственный баланс. Резюмируя вышесказанное, могу сказать, что ЗГРП собственными силами проводит весь комплекс геологоразведочных работ от разработки проектов до постановки на государственный баланс и последующей добычи.



Для предприятия важнейшее значение имеет точная геологоразведка. Важно прогнозировать ситуацию на несколько лет вперёд. Последние геологоразведочные данные были сделаны более 10 лет назад, за это время порой производилась варварская, хищническая добыча так называемыми «чёрными копателями». Как предприятие, которое пришло сюда не на год и не на два, мы хотим иметь стабильные данные, чтобы выстраивать производственные планы: где мы будем добывать сегодня, завтра и через несколько лет. Для этого и нужна геологоразведка – сначала это пешеходные маршруты с определением наиболее перспективных мест. Потом туда выходит техника, которая копает траншеи и делает площадки, а затем выходят буровые, которые начинают бурение. Весь этот комплекс дорогостоящий, и мы существенную часть прибыли тратим на эти цели, потому что без геологоразведки не будет перспектив. Объём финансирования геологоразведки на этот год у нас 201,6 млн. рублей. Все добычные и геологоразведочные работы планируются в соответствии с утверждённой проектной документацией.



- Пётр Геннадьевич, расскажите, как добывается нефрит? Какая техника и технологии добычи используются?



- На территории посёлка создана вся инфраструктура производственно-технического назначения: склады готовой продукции, ремонтно-механические мастерские. Каждый год поступает современная техника.



Условия добычи нефрита очень тяжёлые. Основной метод – открытая разработка (карьерами). Технология одна – применяются буровзрывные работы при проведении вскрышных работ. Пустая порода взрывается и вывозится во внешние и внутренние отвалы.



При проведении взрывных работ оставляем «предохранительную подушку» в 2,5-3 метра до тела нефрита, чтобы не задеть добываемый нефрит, затем гидромолотами сантиметр за сантиметром приближаемся к заветному «телу» камня. И, практически вручную, используя тяжёлую технику, достаём из вмещающих пород камень нефрит, стараясь не повредить его. Добытый нефрит-сырец после полевой разбраковки отправляют на склад готовой продукции.



Применяемая техника на сегодняшний день – это тяжёлые карьерные самосвалы Shacman, МАЗ, бульдозеры и экскаваторы Komatsu. Для разведочного бурения используются шведские и китайские станки, по соотношению «цена-качество» зарекомендовавшие себя наилучшим образом.



- Каков он – работник ЗГРП, кто решил связать свою жизнь с добычей нефрита? Какими личными и профессиональными качествами должен обладать?



- Конечно, выезжать сразу на весь сезон достаточно непросто, прежде всего, в моральном плане. Поэтому каждый из наших работников должен обладать почти железной выдержкой, быть спокойным, доброжелательным и вежливым, чтобы суметь погасить назревающий конфликт и прийти другому на помощь.



Сегодня на предприятии трудятся чуть больше 200 человек – около 30 из них инженерно-технические работники, остальные – представители рабочих специальностей. На 95% у нас работают жители республики, в том числе жители Баунтовского района, но есть несколько парней из Иркутской, Новосибирской областей.



Основные категории наших сотрудников – бульдозеристы, экскаваторщики, водители автотранспорта, водители транспортных средств на гусеничном ходу, сортировщики камня и различные подсобные рабочие. Средняя зарплата по предприятию составляет свыше 100 тысяч рублей при полном социальном пакете. Зарплата дворника, например, равна 60 тысячам рублей, а бульдозериста – 120-150 тысяч рублей. Желающие работать у нас есть всегда, но на 90 процентов у нас работают люди, уже знакомые с условиями труда и быта – им всё нравится, и они нас тоже устраивают.



Кроме того, эти люди – профессионалы высокого класса практически в любом вопросе. В том числе и в технических – в тайге ведь нет мастерских, сварочных и слесарных цехов, когда требуется быстро «поставить на ноги» дорогостоящую технику. Ведь они управляют техникой стоимостью, скажем, 50 миллионов рублей. И, если за рулём новичок-непрофессионал, к концу сезона машина будет «убита» в хлам. Соответственно, весь персонал – люди с большим опытом работы. Но и новичкам мы даём шанс показать себя – начать, скажем, слесарем.



Конечно, как и в любом коллективе, случаются увольнения за различные «хулиганства», распитие спиртных напитков, ненадлежащее поведение. Когда коллектив большой, расслабляться не стоит, и меры дисциплины, тем более, в тайге никто не отменял.



- И в заключение. Пётр Геннадьевич, наверняка в вашей практике немало необычных историй, связанных с добычей и геологоразведкой – быть может, героических, забавных и даже мистических.



- Героических моментов у нас практически нет, и это хорошо – я думаю, не стоит создавать специалистам условия работы, в которых им пришлось бы проявлять героизм на предприятии. Мистических историй особо не слышал, но известно, что места на севере Бурятии веками принадлежали эвенкам. Некоторые рабочие из числа местных жителей рассказывали, что видели в тайге хозяина местности – доброго дедушку-эвенка с посохом и котомкой. Многие перед поездкой на работу, конечно, посещают дацаны, храмы, но на месторождении никаких коллективных обрядов не проводится, они у каждого свои.



Что касается забавных, у нас на участке живет «конь полка». Лет пять как прибился к нашему месторождению молодой конь, и рабочие его прикормили. Хотели его прогнать, но он не уходил. Со временем мы его полюбили, и для деревенских ребят это своего рода отдушина, напоминание о родном доме. И Конь, как мы все его называем, тоже привык к нашим. Даже располнел – так хорошо его наши ребята раскормили. Ему по вкусу овощи и фрукты, особенно яблоки и апельсины.





