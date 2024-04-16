На пожаре в Иркутской области погибла 85-летняя пенсионерка

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Пожарные извещатели, установленные в доме, были отключены



Около пяти часов утра в посёлке Мурино Слюдянского района загорелся одноэтажный брусовой дом. К моменту прибытия пожарных на улицу Горная наблюдалось плотное задымление, горело внутри дома. Была угроза перехода огня на соседнее строение.



- Звеном газодымозащитной службы на полу одной из комнат была обнаружена погибшая 1938 года рождения, - сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.



В доме пожилой женщины, практически не ходящей, в рамках социальной программы были установлены средства раннего обнаружения пожара. Но две недели назад в одном из пожарных извещателей села батарейка, и он стал издавать пронзительный звук, который раздражал пенсионерку. По её просьбе родственник снял оба датчика, чтобы заменить батарейки, поэтому они не работали.



Условием развития пожара стало позднее обнаружение, причиной - короткое замыкание. В кладовых на веранде был оборудован электрический тёплый пол.



- Во сне человек не чувствует запаха дыма, а потому наиболее беззащитен. Своевременно обнаружить возгорание и тем самым предотвратить пожар, гибель людей и материальный ущерб можно благодаря простому устройству, - отметили в МЧС.

