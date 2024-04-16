«Бабушка, я попала в аварию»: 89-летнюю улан-удэнку обманули мошенники

Пожилая горожанка поверив псевдовнучке и лжеадвокату
В полицию с заявлением о мошенничестве обратились 89-летняя улан-удэнка и её родственники, сообщили в МВД по Бурятии.
Пенсионерка рассказала, что днём на домашний телефон позвонила рыдающая девушка, которая назвалась её внучкой. Плачущая собеседница рассказала, что её чуть не сбила машина, а водитель, пытаясь избежать столкновения, свернула на обочину и сама получила тяжёлые травмы. «Теперь на меня возбудили уголовное дело, прекратить его можно, если заплатить компенсацию в 1,6 млн рублей», - говорила «внучка».
Срочность и тревожность разыгранной мошенниками ситуации ослабили бдительность пенсионерки. Она сообщила, что у неё есть только 400 тысяч рублей.
Псевдовнучку сменил «адвокат», который сказал, что не сможет приехать сам, его ждут в суде, но отправит своего помощника. Преступники попросили бабушку несколько раз пересчитать денежные купюры, назвать их количество и номинал, а затем сказали завязать их в полотенце и передать курьеру. Приехавший незнакомец поддержал выдуманную мошенниками историю и даже старался успокоить обеспокоенную женщину. Бабушка отдала ему все сбережения.
На следующий день пенсионерка позвонила близким, чтобы узнать, как дела у внучки и разрешилась ли ситуация с происшествием. Так и выяснилось, что бабушка стала жертвой мошенников.
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.
- Схема «Ваш родственник попал в ДТП» остаётся одной из самых частых схем обмана. Какие бы сведения не сообщали звонившие, кем бы они не представлялись, важно сохранять спокойствие и не поддаваться панике. Положите трубку и перезвоните родственникам лично, всегда проверяйте поступившую информацию. Обязательно говорите со своими пожилыми родственниками о распространенных схемах обмана, - призывает инспектор по особым поручениям УГИБДД по Бурятии Наталья Шагдуржапова,
Молодых людей, решивших заработать в роли курьеров «лёгкие» деньги, полиция предупреждает: такая деятельность уголовно наказуема. Граждане, выполняющие подобную «работу», привлекаются к уголовной ответственности наравне с организаторами преступлений.
«Бабушка, я попала в аварию»: 89-летнюю улан-удэнку обманули мошенники
Происшествия, Фото:
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