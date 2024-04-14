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16-летнего жителя Бурятии отправили в воспитательную колонию за кражу

16-летнего жителя Бурятии отправили в воспитательную колонию за кражу
Происшествия,  Фото:пресс-служба суда
Подросток неоднократно имел проблемы с законом

16-летний житель Баунтовского района Бурятии признан виновным в краже с причинением значительного ущерба, с незаконным проникновением в помещение.

На момент провозглашения приговора юноша уже имел проблемы с законом. Ему не было и 14 лет, когда в 2020 году он, совершив кражу, попал в поле зрения правоохранительных органов, но тогда от уголовной ответственности был освобождён по возрасту, и был поставлен на учёт в ПДН.

Учиться он не желал, уроки прогуливал, дома зачастую не ночевал, употреблял алкоголь и наркотики, гонял по деревне без прав на мотоцикле, а затем и на автомобиле.

- Родительский контроль и надзор, как таковой, отсутствовал, и авторитетом для сына родители не были. Несовершеннолетний привлекался к административной ответственности за появление в общественных местах в состоянии опьянения, а также за неповиновение законным требованиям сотрудников полиции, - сообщает пресс-служба Баунтовского районного суда.

За два года мать подростка семь раз привлекали к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, а также три раза, (как законный представитель) за то, что её несовершеннолетний сын употреблял спиртное и наркотики.

В 2022 году подросток украл у односельчанки запчасти от мопеда, принадлежащего её сыну. Тогда суд дал несовершеннолетнему преступнику шанс на исправление и прекратил уголовное дело, поскольку потерпевшая пожалела подростка и согласилась на примирение и прекращение дела.

Но шансом на исправление он не воспользовался, не прошло и полугода, как он вновь попался на краже. На этот раз юный преступник украл 10 000 рублей у женщины, которая попросила его присмотреть за её маленькими детьми.

За кражу в марте 2023 года подростка приговорили к 100 часам обязательных работ.

Не успев отбыть назначенное наказание, в мае 2023 года юноша залез в дом знакомых. Он знал, что они уехали, а также ему было известно, где хранится ключ. Парень проник в дом, но успел украсть лишь сотовый телефон и 1000 рублей, после чего его вспугнула бдительная соседка, и он убежал через окно, по дороге выронив краденый телефон.

В судебном подросток полностью признал свою вину.

Несмотря на смягчающие обстоятельства, суд пришёл к выводу, что исправительное воздействие предыдущего уголовного наказания оказалось недостаточным, и назначил наказание в виде реального лишения свободы.

Ближайшие полтора года несовершеннолетний преступник будет отбывать наказание в воспитательной колонии. Его взяли под стражу в зале суда.

С матери несовершеннолетнего взысканы процессуальные издержки, в виде суммы, выплаченной адвокату в размере 28 789 рублей, за оказание юридической помощи её сыну.

Приговор суда не вступил в законную силу.

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