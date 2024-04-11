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Ещё в одном районе Бурятии затопило дорогу

Ещё в одном районе Бурятии затопило дорогу
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
К работам по отсыпке приступят в понедельник

В Заиграевском районе Бурятии ограничено движение на дороге посёлок Челутай 24 км – село Шабур.

Как сообщили в группе «Заиграево-инфо.24/7», причина - затопило дорогу на 3 км. Возможен проезд только на грузовом транспорте. Объездная дорога - через село Старая Брянь.

- Уважаемые жители района, проезд временно ограничен. Завтра начинаются подготовительные работы, по сбросу воду. К самим работам по отсыпке спецтехника приступит в понедельник, - обратились к жителям в инфраструктурном центре.

Как сообщал «Байкал-Daily», ранее талыми водами подтопило автодорогу в селе Цаган-Морин Закаменского района. Там также затруднено движение легкового транспорта.

Также в Кабанском районе Бурятии частично размыло участок федеральной трассы Р-258 «Байкал». Произошло это на 224-м км, перед селом Танхой. Подрядная организация, которая обслуживает данный участок дороги, уже ведёт работы по подсыпке объездной дороги.

подтопление

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