К работам по отсыпке приступят в понедельник
В Заиграевском районе Бурятии ограничено движение на дороге посёлок Челутай 24 км – село Шабур.
Как сообщили в группе «Заиграево-инфо.24/7», причина - затопило дорогу на 3 км. Возможен проезд только на грузовом транспорте. Объездная дорога - через село Старая Брянь.
- Уважаемые жители района, проезд временно ограничен. Завтра начинаются подготовительные работы, по сбросу воду. К самим работам по отсыпке спецтехника приступит в понедельник, - обратились к жителям в инфраструктурном центре.
Как сообщал «Байкал-Daily», ранее талыми водами подтопило автодорогу в селе Цаган-Морин Закаменского района. Там также затруднено движение легкового транспорта.
Также в Кабанском районе Бурятии частично размыло участок федеральной трассы Р-258 «Байкал». Произошло это на 224-м км, перед селом Танхой. Подрядная организация, которая обслуживает данный участок дороги, уже ведёт работы по подсыпке объездной дороги.
Ещё в одном районе Бурятии затопило дорогу
Происшествия, Фото:
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