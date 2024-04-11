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В Байкальске неизвестные прострелили теплотрассу

В Байкальске неизвестные прострелили теплотрассу
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Полицейские обнаружили на месте гильзы

В Байкальске неизвестные обстреляли теплотрассу. Из-за этого почти четыре тысячи жителей остались без теплоснабжения.

«Нештатная ситуация в Байкальске. Тысячи людей остались без отопления не из-за аварийного прорыва теплотрассы. Неизвестные, вероятно из хулиганских побуждений, расстреляли трубопровод, из-за чего произошел прорыв теплоцентрали», - написал в своём Telegram-канале губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Губернатор уточнил, что были отключены 161 дом и шесть социально значимых объектов. Сейчас ремонтные работы уже завершены, идёт запуск системы.

Также на месте работает следственно-оперативная группа. Полицейские обнаружили гильзы, сообщил Кобзев. Розыск тех, кто повредил трубопровод, продолжается.
стрельба авария в теплоснабжении

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