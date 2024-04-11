В Байкальске неизвестные прострелили теплотрассу

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко

Полицейские обнаружили на месте гильзы



В Байкальске неизвестные обстреляли теплотрассу. Из-за этого почти четыре тысячи жителей остались без теплоснабжения.



«Нештатная ситуация в Байкальске. Тысячи людей остались без отопления не из-за аварийного прорыва теплотрассы. Неизвестные, вероятно из хулиганских побуждений, расстреляли трубопровод, из-за чего произошел прорыв теплоцентрали», - написал в своём Telegram-канале губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.



Губернатор уточнил, что были отключены 161 дом и шесть социально значимых объектов. Сейчас ремонтные работы уже завершены, идёт запуск системы.



Также на месте работает следственно-оперативная группа. Полицейские обнаружили гильзы, сообщил Кобзев. Розыск тех, кто повредил трубопровод, продолжается.

