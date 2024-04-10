В Бурятии сельчанин устроил налёт на магазин, угрожая продавцу «розочкой»

Он заработал уголовное дело из-за бутылки водки



В начале марта перед судом предстал житель Мухоршибирского района, против которого возбудили уголовное дело за разбой – по части 2 статьи 162 Уголовного кодекса РФ



Как выяснилось, мужчина ворвался в продуктовый магазин, вооружившись горлышком от разбитой стеклянной бутылки и, угрожая продавцу, потребовал дать ему водку, а потом покинул торговую точку.



В итоге сельчанина – к слову, ранее судимого – признали виновным. Ему дали пять лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Как сообщили на официальной странице судов общей юрисдикции Бурятии, приговор уже вступил в законную силу.