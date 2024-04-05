05 апреля

04 апреля

Популярное

В Ангарске из-за майнингового оборудования сгорели балконы

В Ангарске из-за майнингового оборудования сгорели балконы
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Пожарные спасли 12 человек

Ранним утром 4 апреля в 95 квартале Ангарска произошёл пожар в пятиэтажном доме. Загорелся балкон двухкомнатной квартиры на третьем этаже. Вскоре огонь перекинулся на соседний балкон.

До прибытия пожарных из подъезда эвакуировались 17 человек. При помощи устройств защиты органов дыхания пожарные спасли ещё 12 жильцов, в их числе четырёх детей. Покинуть свои квартиры сами они не могли из-за сильного задымления в подъезде.

- Возле подъезда был обнаружен 42-летний мужчина, получивший отравление угарным газом лёгкой степени. От госпитализации он отказался, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

Общая площадь пожара составила семь квадратных метров. Причиной, по предварительной версии, стало короткое замыкание – на балконе находилось майнинговое оборудование.




пожар

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Замдиректора Тункинского нацпарка в Бурятии заключили под стражу
Замдиректора Тункинского нацпарка в Бурятии заключили под стражу
Происшествия, 05.04.2024
Он обвиняется в превышении должностных полномочий
В Забайкалье водитель автомобиля погиб при столкновении с поездом
В Забайкалье водитель автомобиля погиб при столкновении с поездом
Происшествия, 05.04.2024
Машинист применил экстренное торможение, но было уже поздно
В Бурятии сгорел заброшенный дом
В Бурятии сгорел заброшенный дом
Происшествия, 05.04.2024
К пожару привело замыкание электросчётчика

В Бурятии продолжает полыхать сухая трава
Происшествия, 05.04.2024
Огонь в одном из районов охватил площадь в 20 гектаров
Забайкалка зарезала сожителя
Забайкалка зарезала сожителя
Происшествия, 05.04.2024
Девушка ранее судима за кражи

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^