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На севере Бурятии подозрительные люди ломятся в чужие дома

На севере Бурятии подозрительные люди ломятся в чужие дома
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Они предлагают шубы в обмен на золото

Северобайкальцев встревожили неизвестные, которые делают им весьма сомнительные предложения. По словам жителей микрорайона Заречный, некие люди, разъезжающие на белой машине, заходят во дворы и предлагают шубы в обмен на золото.

- Расспрашивают, что ценного есть в доме, пытаются зайти внутрь. Подозрительные, – рассказали обеспокоенные северяне.

В группе «Северобайкальск-инфо.24/7» поинтересовались, знает ли о незваных гостях полиция. Начальник МО МВД России «Северобайкальский» Евгений Артёмкин сообщил, что работа по ним уже ведётся. Вышеупомянутые граждане не так давно «отметились» в Улан-Удэ.

- Их должным образом проверили по всем интегрированным базам МВД России, – подчеркнул Евгений Артёмкин. – Они поставлены на все криминалистические учёты. С данными лицами проведена профилактическая беседа. Проверены транспортные средства, на которых они передвигаются.

Как только эти люди заезжают в населённые пункты или регионы РФ, они сразу попадают в поле зрения сотрудников полиции и постоянно находятся в зоне особого внимания, добавили в МО МВД России «Северобайкальский».
полиция золото Северобайкальск

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