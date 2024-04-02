Сельчанке пришлось раскошелиться на 72 тысячи рублей
С 33-летней жительницы Бичурского района взыскали кругленькую сумму за нарушение правил дорожного движения (ПДД). Как сообщили в республиканском управлении ФССП, водитель Toyota Ipsum регулярно попадала в объективы камер дорожной видеофиксации и в итоге насобирала 41 штраф на 31 тысячу рублей.
Оплачивать их сельчанка не торопилась. На нарушительницу возбудили 41 исполнительное производство. Ей пришлось не только полностью погасить задолженность, но и уплатить исполнительский размером в 41 тысячу рублей.
В УФССП напомнили: размер этого сбора для физлиц составляет 7% от долга, но не менее 1 000 рублей. Оперативно получить информацию о возбужденных исполнительных производствах можно с помощью сервиса «Банк данных исполнительных производств» https://r03.fssp.gov.ru/iss/ip на официальном сайте ведомства и в личном кабинете на портале Госуслуг.
Лихачка из Бурятии насобирала четыре десятка штрафов
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Он сядет в колонию строгого режима
Возбуждено уголовное дело
Сельчанке пришлось раскошелиться на 72 тысячи рублей
Землетрясение произошло в акватории Байкала
С начала года их уже 20
Владельца заведения привлекли к административной ответственности
Мужчину убедили в том, что его банковские счета находятся под угрозой
Он вынес украденное под курткой
Детей атаковали хозяйские псы
Легковушка выехала на запрещающий сигнал
Ему грозит до двух лет колонии
Огонь успел распространиться на небольшую площадь
Наезд произошёл на улице Бабушкина
Мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за повторное нетрезвое вождение
По предварительной информации, жертв не удалось избежать