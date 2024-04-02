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Лихачка из Бурятии насобирала четыре десятка штрафов

Лихачка из Бурятии насобирала четыре десятка штрафов
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Сельчанке пришлось раскошелиться на 72 тысячи рублей

С 33-летней жительницы Бичурского района взыскали кругленькую сумму за нарушение правил дорожного движения (ПДД). Как сообщили в республиканском управлении ФССП, водитель Toyota Ipsum регулярно попадала в объективы камер дорожной видеофиксации и в итоге насобирала 41 штраф на 31 тысячу рублей.

Оплачивать их сельчанка не торопилась. На нарушительницу возбудили 41 исполнительное производство. Ей пришлось не только полностью погасить задолженность, но и уплатить исполнительский размером в 41 тысячу рублей.

В УФССП напомнили: размер этого сбора для физлиц составляет 7% от долга, но не менее 1 000 рублей. Оперативно получить информацию о возбужденных исполнительных производствах можно с помощью сервиса «Банк данных исполнительных производств» https://r03.fssp.gov.ru/iss/ip на официальном сайте ведомства и в личном кабинете на портале Госуслуг.
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