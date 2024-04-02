Границу Бурятии и Иркутской области тряхнуло





Протяжённость Байкальской рифтовой зоны, где, по предположению учёных, идёт расхождение Евразийской и Амурской тектонических плит – около двух тысяч километров. В её центральной части находится Байкал, на юге – монгольское озеро Хубсугул, а на севере – горный район, по которому тянется Байкало-Амурская магистраль (БАМ), напоминает издание. Усиление сейсмической активности фиксировалось там с осени 2020-го (тогда в сентябре на юге Байкала случилось Быстринское землетрясение магнитудой 5,5). В 2023-ем наметился её спад.





В Бурятии зафиксировали очередное сейсмособытие. Оно произошло утром 2 апреля, в 8:45 по местному времени, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сайт Байкальского филиала единой геофизической службы РАН.По данным сейсмологов, эпицентр находился в центральной части Байкала – между островом Ольхон и полуостровом Святой нос, в 33 километрах к востоку от иркутского посёлка Онгурен и в 65 километрах к западу от Усть-Баргузина. Это в точке с координатами 53.56º северной широты и 108.07º восточной долготы. Энергетический класс землетрясения составил 10,1, а магнитуда – 3,3.