В Бурятии выросло число ДТП с автобусами

Происшествия, Фото: УГИБДД по Бурятии

С начала года их уже 20



С начала 2024 года на дорогах Бурятии произошло 20 дорожно-транспортных происшествий с участием автобусов, в которых один человек погиб и 29 получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщили в МВД по Бурятии.



При этом в аналогичном периоде прошлого года было зарегистрировано девять ДТП с автобусами.



«В девяти случаях аварии произошли в результате столкновения транспортных средств, в четырёх случаях зафиксированы наезды на пешехода, ещё четыре факта - это падения пассажиров в салоне автобуса. Также имели место два наезда на стоящее транспортное средство и один съезд автобуса с дороги», - уточнили в пресс-службе МВД.



Наибольшее количество ДТП с участием автобусов зафиксировано в Улан-Удэ – девять аварий.



С 1 по 10 апреля в республике проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус». Сотрудники Госавтоинспекции усилят контроль за соответствием технического состояния и конструкции транспортных средств, соблюдением водителями режимов труда и отдыха, прохождением предрейсового медицинского осмотра, наличием действующих диагностических карт. Отдельное внимание будет уделено школьным автобусам.

