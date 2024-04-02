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В Бурятии выросло число ДТП с автобусами

В Бурятии выросло число ДТП с автобусами
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
С начала года их уже 20

С начала 2024 года на дорогах Бурятии произошло 20 дорожно-транспортных происшествий с участием автобусов, в которых один человек погиб и 29 получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщили в МВД по Бурятии.

При этом в аналогичном периоде прошлого года было зарегистрировано девять ДТП с автобусами.

«В девяти случаях аварии произошли в результате столкновения транспортных средств, в четырёх случаях зафиксированы наезды на пешехода, ещё четыре факта - это падения пассажиров в салоне автобуса. Также имели место два наезда на стоящее транспортное средство и один съезд автобуса с дороги», - уточнили в пресс-службе МВД.

Наибольшее количество ДТП с участием автобусов зафиксировано в Улан-Удэ – девять аварий.

С 1 по 10 апреля в республике проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус». Сотрудники Госавтоинспекции усилят контроль за соответствием технического состояния и конструкции транспортных средств, соблюдением водителями режимов труда и отдыха, прохождением предрейсового медицинского осмотра, наличием действующих диагностических карт. Отдельное внимание будет уделено школьным автобусам. 
ДТП автобусы

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