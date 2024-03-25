Она похитила сапоги и костюм
19-летняя жительница Кабанского района Бурятии ограбила пункт выдачи заказов маркетплейса, тайком забрав неоплаченный товар.
«Не желая оплачивать покупки, в примерочной пункта выдачи девушка спрятала товары под свою куртку и под куртку несовершеннолетнего родственника, находящегося вместе с ней. Выйдя из примерочной, они покинули пункт выдачи», - сообщили в Кабанском районном суде.
Происходящее заметила менеджер пункта выдачи. Она попыталась догнать девушку, но там стремительно скрылась.
Суд признал девушку виновной в совершении грабежа и назначил ей 460 часов обязательных работ.
Приговор вступил в законную силу.
Как сообщал «Байкал-Dailу», этой зимой в посёлке Таксимо Муйского района оперативники раскрыли кражу товаров из пункта выдачи товаров. Воры по ошибке выключили свет не в точке доставки, а в находящейся этажом выше гостинице, и «засветились» на камере видеонаблюдения.
В Бурятии девушка ограбила пункт выдачи заказов
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