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В Бурятии девушка ограбила пункт выдачи заказов

В Бурятии девушка ограбила пункт выдачи заказов
Происшествия, 
Она похитила сапоги и костюм

19-летняя жительница Кабанского района Бурятии ограбила пункт выдачи заказов маркетплейса, тайком забрав неоплаченный товар.

«Не желая оплачивать покупки, в примерочной пункта выдачи девушка спрятала товары под свою куртку и под куртку несовершеннолетнего родственника, находящегося вместе с ней. Выйдя из примерочной, они покинули пункт выдачи», - сообщили в Кабанском районном суде.

Происходящее заметила менеджер пункта выдачи. Она попыталась догнать девушку, но там стремительно скрылась.

Суд признал девушку виновной в совершении грабежа и назначил ей 460 часов обязательных работ.

Приговор вступил в законную силу.

Как сообщал «Байкал-Dailу», этой зимой в посёлке Таксимо Муйского района оперативники раскрыли кражу товаров из пункта выдачи товаров. Воры по ошибке выключили свет не в точке доставки, а в находящейся этажом выше гостинице, и «засветились» на камере видеонаблюдения.  
грабеж

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