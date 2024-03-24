Обстоятельства произошедшего устанавливаются
Вечером 23 марта в Иркутской области под колёсами поездов погибли два человека, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.
Первый случай произошёл недалеко от станции Байкальск. Пассажирским поездом травмирован 27-летний, который впоследствии скончался в больнице.
Позднее в районе города Ангарска электричка насмерть сбила 43-летнего мужчину.
На место происшествия выезжали следственно-оперативные группы ЛО МВД России на станции Иркутск-Пассажирский. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Транспортная прокуратура начала проверку соблюдения закона о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
В Иркутской области поезда насмерть сбили двух человек
Происшествия, Фото:
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