21 марта

20 марта

Популярное

В Бурятии сгорели курятник, баня и гараж

В Бурятии сгорели курятник, баня и гараж
Происшествия,  Фото:республиканское агентство ГО и ЧС
К возгоранию привело короткое замыкание построек

Ночью 20 марта на пульт пожарной части поступило сообщение о возгорании надворных построек в селе Бом Мухоршибирского района Бурятии.

Когда пожарные прибыли, огнём были охвачены курятник, гараж, баня и летняя кухня.

Возгорание потушили менее чем за час. Пострадавших нет.

- В результате пожара сгорела летняя кухня и крыша курятника, обрушилась кровля гаража, обгорела стена бани. Общая площадь возгорания составила 47 кв.м., - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электрической проводки в результате перенапряжения электроэнергии в курятнике.

Как сообщал «Байкал-Dailу», сегодня утром на пожаре в частном доме в Улан-Удэ погиб мужчина
пожар

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ официант украл деньги прямо под камерой
В Улан-Удэ официант украл деньги прямо под камерой
Происшествия, 21.03.2024
Молодой человек проходил в кафе стажировку 
В Улан-Удэ устранили аварию на канализационном коллекторе
В Улан-Удэ устранили аварию на канализационном коллекторе
Происшествия, 21.03.2024
Заасфальтируют участок на месте провала чуть позже
В Иркутской области пятилетний мальчик попал под машину
В Иркутской области пятилетний мальчик попал под машину
Происшествия, 21.03.2024
Ребёнок внезапно выбежал на проезжую часть
В Улан-Удэ у трамвая оборвался «рог»
В Улан-Удэ у трамвая оборвался «рог»
Происшествия, 21.03.2024
Трамваи простаивали более получаса
Отсидевший за убийство житель Бурятии побил сестру
Отсидевший за убийство житель Бурятии побил сестру
Происшествия, 21.03.2024
Суд вынес ему обвинительный приговор
В Бурятии задержали главврача больницы
В Бурятии задержали главврача больницы
Происшествия, 21.03.2024
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве
В микрорайоне Улан-Удэ отключат свет
В микрорайоне Улан-Удэ отключат свет
Происшествия, 21.03.2024
Его не будет днём в посёлке Забайкальский
В Улан-Удэ полицейские спасли семью с детьми из горящего дома
В Улан-Удэ полицейские спасли семью с детьми из горящего дома
Происшествия, 20.03.2024
Подойти к входной двери и окнам из-за пламени было уже невозможно

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^