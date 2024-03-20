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Ангарчанина будут судить за убийство двух женщин

Ангарчанина будут судить за убийство двух женщин
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Расправа произошла «по пьяной лавочке»

59-летний житель Ангарска обвиняется в убийстве двух женщин – матери и её взрослой дочери.

По данным следствия, всё произошло 30 июня 2023 года. Обвиняемый, находясь у себя дома, распивал спиртное с сожительницей и её дочерью. Вспыхнул конфликт, во время которого мужчина стал сильно избивать женщин и нанёс им несколько ударов ножом.

51-летняя женщина скончалась на месте происшествия, а её 28-летняя дочь – в подъезде, куда она выбежала, пытаясь скрыться от разъярённого мужчины.

Мужчину задержали по горячим следам, его заключили под стражу.

- Следствием собрана полная доказательственная база, свидетельствующая о его причастности к совершенному преступлению. В настоящее время уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

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