Расправа произошла «по пьяной лавочке»
59-летний житель Ангарска обвиняется в убийстве двух женщин – матери и её взрослой дочери.
По данным следствия, всё произошло 30 июня 2023 года. Обвиняемый, находясь у себя дома, распивал спиртное с сожительницей и её дочерью. Вспыхнул конфликт, во время которого мужчина стал сильно избивать женщин и нанёс им несколько ударов ножом.
51-летняя женщина скончалась на месте происшествия, а её 28-летняя дочь – в подъезде, куда она выбежала, пытаясь скрыться от разъярённого мужчины.
Мужчину задержали по горячим следам, его заключили под стражу.
- Следствием собрана полная доказательственная база, свидетельствующая о его причастности к совершенному преступлению. В настоящее время уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.
Ангарчанина будут судить за убийство двух женщин
Происшествия, Фото:
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