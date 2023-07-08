Мужчину заключили под стражу
В Ангарске возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство двух и более лиц».
По версии следствия, 30 июня в квартире и подъезде одного из домов в Ангарске обнаружены тела 28 и 51-летних женщин с множественными колото-резаными ранениями в области груди.
- Следователи СК совместно с сотрудниками полиции по горячим следам в порядке ст. 91 УПК РФ задержали 58-летнего местного жителя, который в ходе пьяной ссоры нанёс потерпевшим несколько ударов ножом, - сообщают в СУ СК РФ по Иркутской области.
По ходатайству следствия в отношении фигуранта судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а также предъявлено обвинение в совершении преступления. Расследование уголовного дела продолжается.
Ангарчанин в ходе пьяной ссоры убил двух женщин
Общество, Фото:
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