Житель Бурятии при попытке купить мини-погрузчик потерял 400 тысяч рублей

Мужчину убедили фото и видео от продавца



12 марта в отдел полиции обратился 43-летний житель Кабанского района Бурятии. Пытаясь купить мини-погрузчик, он стал жертвой мошенников.



Мужчина работает в сфере строительства. Полицейским он рассказал, что днём ранее увидел объявление о продаже спецтехники на специализированном сайте по продаже автомобилей. Сразу же его привлекла цена – 400 тысяч рублей.



Покупатель позвонил продавцу (якобы из Новосибирской области). Последний объяснил такую низкую тем, что документов на погрузчик нет.



Однако это как раз потенциального покупателя не смутило: техника ему нужна на запчасти, в случае поломки собственной. Мужчина посмотрел присланные через мессенджер фото и видео погрузчика и в итоге решился на сделку. Необходимую сумму занял у друзей.



После он получил очередное видеосообщение: на кадрах технику погрузили на эвакуатор и отправили в путь. И после этого спокойно отправил деньги на указанный счёт.



- Однако сразу после перечисления средств как продавец, так и водитель эвакуатора, с которым ранее разговаривал потерпевший, перестали выходить на связь. Оба их абонентских номера оказались недоступны. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», ведётся следствие, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.





