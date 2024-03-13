13 марта

12 марта

Популярное

Житель Бурятии при попытке купить мини-погрузчик потерял 400 тысяч рублей

Житель Бурятии при попытке купить мини-погрузчик потерял 400 тысяч рублей
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Мужчину убедили фото и видео от продавца

12 марта в отдел полиции обратился 43-летний житель Кабанского района Бурятии. Пытаясь купить мини-погрузчик, он стал жертвой мошенников.

Мужчина работает в сфере строительства. Полицейским он рассказал, что днём ранее увидел объявление о продаже спецтехники на специализированном сайте по продаже автомобилей. Сразу же его привлекла цена – 400 тысяч рублей.

Покупатель позвонил продавцу (якобы из Новосибирской области). Последний объяснил такую низкую тем, что документов на погрузчик нет.

Однако это как раз потенциального покупателя не смутило: техника ему нужна на запчасти, в случае поломки собственной. Мужчина посмотрел присланные через мессенджер фото и видео погрузчика и в итоге решился на сделку. Необходимую сумму занял у друзей.

После он получил очередное видеосообщение: на кадрах технику погрузили на эвакуатор и отправили в путь. И после этого спокойно отправил деньги на указанный счёт.

- Однако сразу после перечисления средств как продавец, так и водитель эвакуатора, с которым ранее разговаривал потерпевший, перестали выходить на связь. Оба их абонентских номера оказались недоступны. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», ведётся следствие, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.


мошенничество

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Мошенники прикидываются главным санитарным врачом Бурятии
Мошенники прикидываются главным санитарным врачом Бурятии
Происшествия, 13.03.2024
Они пытаются выманить деньги у предпринимателей  
Неизвестный уничтожал берёзы в нацпарке в Бурятии
Неизвестный уничтожал берёзы в нацпарке в Бурятии
Происшествия, 13.03.2024
О происшествии инспекторы сообщили в полицию
Улан-удэнец убил приятеля и закопал тело на кладбище
Улан-удэнец убил приятеля и закопал тело на кладбище
Происшествия, 13.03.2024
Жертву он забил металлическим прутом
Воспитатель из Братска перевела мошенникам почти миллион рублей
Воспитатель из Братска перевела мошенникам почти миллион рублей
Происшествия, 13.03.2024
О звонке от «сотрудника банка» её предупредила фейковая заведующая
В Улан-Удэ тушили пожар на придомовом участке
В Улан-Удэ тушили пожар на придомовом участке
Происшествия, 13.03.2024
Возгорание произошло в частном секторе
В Улан-Удэ потушили пожар в Вегос-М
В Улан-Удэ потушили пожар в Вегос-М
Происшествия, 13.03.2024
Возгорание произошло ранним утром
В Бурятии пропал турист из Иркутска
В Бурятии пропал турист из Иркутска
Происшествия, 13.03.2024
Мужчина не выходит на связь с выходных

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^