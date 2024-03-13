Мужчину убедили фото и видео от продавца
12 марта в отдел полиции обратился 43-летний житель Кабанского района Бурятии. Пытаясь купить мини-погрузчик, он стал жертвой мошенников.
Мужчина работает в сфере строительства. Полицейским он рассказал, что днём ранее увидел объявление о продаже спецтехники на специализированном сайте по продаже автомобилей. Сразу же его привлекла цена – 400 тысяч рублей.
Покупатель позвонил продавцу (якобы из Новосибирской области). Последний объяснил такую низкую тем, что документов на погрузчик нет.
Однако это как раз потенциального покупателя не смутило: техника ему нужна на запчасти, в случае поломки собственной. Мужчина посмотрел присланные через мессенджер фото и видео погрузчика и в итоге решился на сделку. Необходимую сумму занял у друзей.
После он получил очередное видеосообщение: на кадрах технику погрузили на эвакуатор и отправили в путь. И после этого спокойно отправил деньги на указанный счёт.
- Однако сразу после перечисления средств как продавец, так и водитель эвакуатора, с которым ранее разговаривал потерпевший, перестали выходить на связь. Оба их абонентских номера оказались недоступны. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», ведётся следствие, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Житель Бурятии при попытке купить мини-погрузчик потерял 400 тысяч рублей
Происшествия, Фото:
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