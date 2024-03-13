Военный из Улан-Удэ год скрывался от службы и получил 8 лет

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко

Он также купил поддельные права



Улан-Удэнский гарнизонный военный суд приговорил к восьми годам колонии строгого режима военнослужащего, который больше года скрывался от службы. Об этом сообщила пресс-служба 2-го Восточного окружного военного суда.



Военнослужащий не явился на службу 17 июня 2022 года. Он скрывался в различных населённых пунктах Бурятии, а на жизнь зарабатывал, работая неофициально. Мужчину задержали 2 августа 2023 года.



В суде отметили, что, не желая сдавать экзамен на право управления транспортными средствами, военный приобрёл поддельное водительское удостоверение. Позднее фальшивый документ злоумышленник предъявил сотрудникам ГИБДД при проверке.



Суд назначил подсудимому восемь лет в колонии строгого режима и штраф в размере 80 тысяч рублей. Приговор в законную силу пока не вступил.

