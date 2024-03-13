Он смял металлическое ограждение
На перевале Мандрик в Прибайкальском районе Бурятии перевернулся лесовоз, гружённый древесиной.
«Пострадавших нет. На перевале введено реверсивное движение», - сообщает «Прибайкалье-инфо» со ссылкой на Упрдор «Южный Байкал».
Большегруз смял 40 метров металлического ограждения и опрокинулся. Брёвна разлетелись по земле.
Сейчас ведутся работы по восстановлению проезда.
Гружёный лесовоз перевернулся на Мандрике в Бурятии
Происшествия, Фото:
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