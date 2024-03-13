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В Бурятии пропал турист из Иркутска

В Бурятии пропал турист из Иркутска
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Мужчина не выходит на связь с выходных

В районе озера Ильчир в Окинском районе Бурятии пропал турист из Иркутска, сообщили в группе «Ока-инфо.24/7».

По словам родственников, 44-летний житель Иркутска пересёк КПП Монды 8 марта на внедорожнике Toyota 4Runner чёрного цвета. Он направился в район озера Ильчир, чтобы отдохнуть там.

С тех пор на связь он не выходит. 

Сейчас пропавшего ищут спасатели. Привлечены четыре человека и одна единица техники. 
пропавшие без вести туристы

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