В Бурятии пропал турист из Иркутска

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко

Мужчина не выходит на связь с выходных



В районе озера Ильчир в Окинском районе Бурятии пропал турист из Иркутска, сообщили в группе «Ока-инфо.24/7».



По словам родственников, 44-летний житель Иркутска пересёк КПП Монды 8 марта на внедорожнике Toyota 4Runner чёрного цвета. Он направился в район озера Ильчир, чтобы отдохнуть там.



С тех пор на связь он не выходит.



Сейчас пропавшего ищут спасатели. Привлечены четыре человека и одна единица техники.

