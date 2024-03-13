Мужчина не выходит на связь с выходных
В районе озера Ильчир в Окинском районе Бурятии пропал турист из Иркутска, сообщили в группе «Ока-инфо.24/7».
По словам родственников, 44-летний житель Иркутска пересёк КПП Монды 8 марта на внедорожнике Toyota 4Runner чёрного цвета. Он направился в район озера Ильчир, чтобы отдохнуть там.
С тех пор на связь он не выходит.
Сейчас пропавшего ищут спасатели. Привлечены четыре человека и одна единица техники.
В Бурятии пропал турист из Иркутска
Происшествия, Фото:
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