В Улан-Удэ задержали 19-летнего вымогателя

Он угрожал расправой своему другу



В Улан-Удэ полицейские задержали по подозрению в вымогательстве 19-летнего парня. Угрожая приятелю, он требовал заплатить 64 тысячи рублей.



Началось всё с того, что молодой человек попросил друга о помощи – нужно было отвезти сломанный телефон на ремонт (починить динамик), а затем сдать в скупку.



Однако приятель, пообещав помочь, не стал тратить время на ремонт. По дешёвке он сбыл сломанный телефон сразу в ломбард. Полученные деньги потратил на алкоголь, а после две недели не выходил на связь.



- При состоявшейся встрече хозяин гаджета стал предъявлять претензии приятелю. Чтобы решить вопрос мирно, он потребовал у него 64 тысячи рублей, в обратном случае пригрозив расправой. Испугавшись, потерпевшей в поисках денег арендовал и сдал в скупку игровую приставку, а вырученные 34 тысячи рублей отдал знакомому. Остальные требуемые средства ему были «прощены», - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Когда полицейские задержали вымогателя, он признался в содеянном. Молодой человек уже условно осуждён за квартирную кражу, он не нигде не учится и не работает. Теперь на него возбудили уголовное дело по статье «Вымогательство» (ч. 1 ст. 163 УК РФ).



Отметим, ранее на потерпевшего также возбудили уголовное дело о мошенничестве – за ту самую игровую приставку, которую он взял в аренду, а в итоге незаконно продал.



