12 марта

11 марта

Популярное

В Улан-Удэ задержали 19-летнего вымогателя

В Улан-Удэ задержали 19-летнего вымогателя
Происшествия, 
Он угрожал расправой своему другу

В Улан-Удэ полицейские задержали по подозрению в вымогательстве 19-летнего парня. Угрожая приятелю, он требовал заплатить 64 тысячи рублей.

Началось всё с того, что молодой человек попросил друга о помощи – нужно было отвезти сломанный телефон на ремонт (починить динамик), а затем сдать в скупку.

Однако приятель, пообещав помочь, не стал тратить время на ремонт. По дешёвке он сбыл сломанный телефон сразу в ломбард. Полученные деньги потратил на алкоголь, а после две недели не выходил на связь.

- При состоявшейся встрече хозяин гаджета стал предъявлять претензии приятелю. Чтобы решить вопрос мирно, он потребовал у него 64 тысячи рублей, в обратном случае пригрозив расправой. Испугавшись, потерпевшей в поисках денег арендовал и сдал в скупку игровую приставку, а вырученные 34 тысячи рублей отдал знакомому. Остальные требуемые средства ему были «прощены», - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Когда полицейские задержали вымогателя, он признался в содеянном. Молодой человек уже условно осуждён за квартирную кражу, он не нигде не учится и не работает. Теперь на него возбудили уголовное дело по статье «Вымогательство» (ч. 1 ст. 163 УК РФ).

Отметим, ранее на потерпевшего также возбудили уголовное дело о мошенничестве – за ту самую игровую приставку, которую он взял в аренду, а в итоге незаконно продал.

вымогательство

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ задержали 19-летнего вымогателя
В Улан-Удэ задержали 19-летнего вымогателя
Происшествия, 12.03.2024
Он угрожал расправой своему другу
Житель Иркутской области ударом кулака в грудь убил незнакомца
Житель Иркутской области ударом кулака в грудь убил незнакомца
Происшествия, 12.03.2024
Молодой человек дошёл до дома своей матери, где скончался
За сутки в Бурятии не произошло ДТП с пострадавшими
За сутки в Бурятии не произошло ДТП с пострадавшими
Происшествия, 12.03.2024
Об этом сообщили в Госавтоинспекции
В Бурятии ОПГ вырубила лес почти на 7 млн рублей
В Бурятии ОПГ вырубила лес почти на 7 млн рублей
Происшествия, 12.03.2024
Нелегальных лесорубов задержали сотрудники УФСБ
В районе Улан-Удэ горожанам выписали 29 штрафов
В районе Улан-Удэ горожанам выписали 29 штрафов
Происшествия, 11.03.2024
Чаще нарушения касаются их домашних питомцев
В Бурятии мать двоих детей обобрала наивного пенсионера
В Бурятии мать двоих детей обобрала наивного пенсионера
Происшествия, 11.03.2024
Пожилой сельчанин обращался к ней за помощью в пользовании гаджета

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^