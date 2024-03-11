Убийство произошло в селе Сужа
В Иволгинском районе Бурятии завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего мужчины, убившего свою жену.
Как сообщал «Байкал-Daily», расправа произошла 18 декабря 2023 года в селе Сужа. По данным следствия, тем вечером мужчина в своём доме распивал алкоголь с женой и её подругой.
- Спустя некоторое время на фоне алкогольного опьянения из-за взаимных упрёков между супругами произошла ссора. Мужчина схватил кухонный нож и нанёс им удар жене в спину. От полученных повреждений потерпевшая скончалась через непродолжительное время по пути в больницу, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.
На мужчину возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». Недавно дело ушло в суд для рассмотрения. Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.
Жителя пригорода Улан-Удэ будут судить за убийство жены
Происшествия, Фото:
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