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Жителя пригорода Улан-Удэ будут судить за убийство жены

Жителя пригорода Улан-Удэ будут судить за убийство жены
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Убийство произошло в селе Сужа

В Иволгинском районе Бурятии завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего мужчины, убившего свою жену.

Как сообщал «Байкал-Daily», расправа произошла 18 декабря 2023 года в селе Сужа. По данным следствия, тем вечером мужчина в своём доме распивал алкоголь с женой и её подругой.

- Спустя некоторое время на фоне алкогольного опьянения из-за взаимных упрёков между супругами произошла ссора. Мужчина схватил кухонный нож и нанёс им удар жене в спину. От полученных повреждений потерпевшая скончалась через непродолжительное время по пути в больницу, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.

На мужчину возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». Недавно дело ушло в суд для рассмотрения. Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.

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