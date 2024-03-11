В Улан-Удэ дворы затопило из-за бетонных плит в ручье

На улице Лесная в Улан-Удэ, вблизи ручья Байдонов ключ, подтопило жилые дворы.Обследование местности показало, что виноваты в этом сами местные жители, которые самовольно установили забор, а также бетонные плиты поперёк ручья.- Установлено, что на ручье Байдонов ключ местные жители самовольно установили забор, который в период обильного таяния снега препятствовал выходу воды, произошло затопление прилегающих земельных участков. В настоящий момент определены мероприятия для отвода воды и освобождения русла реки, - сообщили в администрации Улан-Удэ.Принято решение направить на место технику комбината по благоустройству, которая займётся отводом воды от жилых домов.Сотрудники администрации проведут земельный контроль по факту самовольного захвата земель и установки бетонных плит поперёк ручья.Отметим, ежедневный мониторинг образования наледных образований ведётся в городе на пяти ручьях с тем, чтобы не допустить их разлива и затопления участков и дорог.