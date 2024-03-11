Инцидент произошёл вблизи ручья Байдонов ключ
На улице Лесная в Улан-Удэ, вблизи ручья Байдонов ключ, подтопило жилые дворы.
Обследование местности показало, что виноваты в этом сами местные жители, которые самовольно установили забор, а также бетонные плиты поперёк ручья.
- Установлено, что на ручье Байдонов ключ местные жители самовольно установили забор, который в период обильного таяния снега препятствовал выходу воды, произошло затопление прилегающих земельных участков. В настоящий момент определены мероприятия для отвода воды и освобождения русла реки, - сообщили в администрации Улан-Удэ.
Принято решение направить на место технику комбината по благоустройству, которая займётся отводом воды от жилых домов.
Сотрудники администрации проведут земельный контроль по факту самовольного захвата земель и установки бетонных плит поперёк ручья.
Отметим, ежедневный мониторинг образования наледных образований ведётся в городе на пяти ручьях с тем, чтобы не допустить их разлива и затопления участков и дорог.
В Улан-Удэ дворы затопило из-за бетонных плит в ручье
Происшествия, Фото:
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