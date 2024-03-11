Пока жительница Бурятии принимала душ, её обокрали

Вором оказался хозяин квартиры



В Прибайкальском районе оперативники раскрыли кражу у сельчанки банковской карты, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



59-летняя женщина обратилась в отделение полиции «Ильинское» 4 марта. Она рассказала, что у неё украли карту, с которой затем потратили 22 тысяч рублей.



В ходе опроса выяснилось, что 24 февраля женщина, живущая в частном доме и не имеющая бани, пришла к знакомым, чтобы принять душ. Вором оказался как раз хозяин этой квартиры.



Пока гостья принимала душ, мужчина обшарил карманы её одежды и украл карту. В течение нескольких следующих дней он рассчитывался ею в магазинах, покупая продукты, спиртное и сигареты (средство платежа оснащено бесконтактной системой расчёта).



Женщина обнаружила пропажу лишь через день, собираясь за покупками.



Полицейским подозреваемый признался в краже и выдал банковскую карту заявительницы. Отметим, ранее к уголовной ответственности он не привлекался, при этом злоупотребляет спиртным.



Возбуждено уголовное дело о краже, ведётся следствие.

