У мужчины изъяли три пакета с марихуаной
Ночью 10 марта сотрудники ГИБДД на выезде из села Тарбагатай остановили такси. У пассажира автоинспекторы обнаружили три пакета с растительной массой.
Экспертиза установила, что это марихуана весом около двух килограммов.
- Выяснилось, что за наркотическим средством 32-летний мужчина приехал из Заиграевского района, где проживает, воспользовавшись услугой такси. После сбора конопли на поле он решил тем же способом направиться домой, однако был задержан автоинспекторами, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Мужчина заверил, что «травку» собрал только для собственного употребления.
Ранее он привлекался к уголовной ответственности за незаконную рубку леса. Теперь на него возбудили уголовное дело по статье о незаконном приобретении наркотических средств в крупном размере.
Житель Бурятии съездил на поле за коноплёй на такси
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Вором оказался хозяин квартиры
У мужчины изъяли три пакета с марихуаной
Строители «убили» огромный участок плодородного слоя земли
Мужчина нашёл объявление в Сети
Погибли два водителя, а также пассажир
Рабочие прочищают канавы
Возбуждено уголовное дело
Пламя с гаража перешло на крышу дома
Водитель погиб на месте
Возбуждено уголовное дело
На пожаре пострадала женщина
Очередную кражу мужчина совершил на рынке «Крестьянский»
Мужчина скончался до приезда «скорой»
Происшествия, 10.03.2024
Наледными водами там залило 11 участков
Происшествия, 10.03.2024
Мать пострадавшего мальчика хочет, чтобы пса «куда-нибудь» отдали