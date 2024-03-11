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Жителя Бурятии, пытавшегося купить «Тойоту Корону» за 93 тысячи, обманули

Жителя Бурятии, пытавшегося купить «Тойоту Корону» за 93 тысячи, обманули
Происшествия, 
Мужчина нашёл объявление в Сети

10 марта с заявлением в отделение МВД России по Муйскому району обратился 38-летний мужчина, который стал жертвой мошенников. Он лишился 30 тысяч рублей, сообщили в МВД по Бурятии.

Пострадавший рассказал следователю, что на одном из сайтов нашёл объявление о продаже автомобиля «Тойота Корона» стоимостью всего 93 тысячи рублей.

Доверчивого покупателя привлекла низкая стоимость авто. Созвонившись с продавцом, он стал обговаривать условия сделки. Главным условием оказалось внесение предоплаты. «Владелец» объяснил: это нужно, чтобы зарезервировать авто, а объявление снять с сайта.

В итоге мужчина перечислил на указанную карту 30 тысяч рублей, после чего лжепродавец перестал выходить на связь.

Полиция рекомендует не переводить свои сбережения, не убедившись в наличии необходимого вам товара. 
мошенничество

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