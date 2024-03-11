Жителя Бурятии, пытавшегося купить «Тойоту Корону» за 93 тысячи, обманули

Мужчина нашёл объявление в Сети



10 марта с заявлением в отделение МВД России по Муйскому району обратился 38-летний мужчина, который стал жертвой мошенников. Он лишился 30 тысяч рублей, сообщили в МВД по Бурятии.



Пострадавший рассказал следователю, что на одном из сайтов нашёл объявление о продаже автомобиля «Тойота Корона» стоимостью всего 93 тысячи рублей.



Доверчивого покупателя привлекла низкая стоимость авто. Созвонившись с продавцом, он стал обговаривать условия сделки. Главным условием оказалось внесение предоплаты. «Владелец» объяснил: это нужно, чтобы зарезервировать авто, а объявление снять с сайта.



В итоге мужчина перечислил на указанную карту 30 тысяч рублей, после чего лжепродавец перестал выходить на связь.



Полиция рекомендует не переводить свои сбережения, не убедившись в наличии необходимого вам товара.

