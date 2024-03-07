07 марта

06 марта

Популярное

В Улан-Удэ два крупных микрорайона едва не лишились воды

В Улан-Удэ два крупных микрорайона едва не лишились воды
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Рабочие повредили кабель, питающий насосную станцию

Этот инцидент произошёл вечером 6 марта в столице Бурятии. При проведении земляных работ специалисты повредили электрокабель, питающий насосную станцию.

В результате без воды чуть не остались жители двух крупных отдалённых микрорайонов – Аэропорт и Заречный. Сотрудники ПО «Россети Сибирь» – «Бурятэнерго» приступили к восстановлению кабеля, а насосную станцию запитали по резервной схеме.

В «Россетях» констатируют: такие аварии стали настоящим бичом для энергетиков. На минувших выходных по этой же причине без света сидели 102 и 123 микрорайоны.
электроэнергия вода

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ два крупных микрорайона едва не лишились воды
В Улан-Удэ два крупных микрорайона едва не лишились воды
Происшествия, 07.03.2024
Рабочие повредили кабель, питающий насосную станцию
В Забайкалье задержали 18-летнего курьера мошенников
В Забайкалье задержали 18-летнего курьера мошенников
Происшествия, 07.03.2024
Молодой человек забрал у пенсионерки свыше 1,6 млн рублей
В Туве опровергли информацию о погибшем на пожаре на ТЭЦ
В Туве опровергли информацию о погибшем на пожаре на ТЭЦ
Происшествия, 07.03.2024
В городе Шагонар идёт устранение последствий ЧП
Ледовую траншею в селе Бурятии превратили в помойку
Ледовую траншею в селе Бурятии превратили в помойку
Происшествия, 07.03.2024
Туда начали выбрасывать всяческий хлам
В Иркутске назвали причину пожара в строящейся многоэтажке
В Иркутске назвали причину пожара в строящейся многоэтажке
Происшествия, 06.03.2024
Площадь возгорания составила 500 квадратных метров
В Бурятии мстительный работник украл у работодателя 120 кг мяса
В Бурятии мстительный работник украл у работодателя 120 кг мяса
Происшествия, 06.03.2024
Работодатель пригрозил лишить зарплаты за распитие алкоголя
В Бурятии хирурга осудили за смерть маленького пациента
В Бурятии хирурга осудили за смерть маленького пациента
Происшествия, 06.03.2024
Его обязали выплатить моральную компенсацию семье ребёнка

Житель Бурятии поссорился с сожительницей и пытался сжечь её заживо
Житель Бурятии поссорился с сожительницей и пытался сжечь её заживо
Происшествия, 06.03.2024
Пострадавшая получила множественные ожоги, в том числе головы
В Улан-Удэ рассказали о замурованных в кладовке щеночках
В Улан-Удэ рассказали о замурованных в кладовке щеночках
Происшествия, 06.03.2024
Неравнодушные горожане считают, что животные могут погибнуть
В Иркутске раскрыли разбойное нападение девятилетней давности
В Иркутске раскрыли разбойное нападение девятилетней давности
Происшествия, 06.03.2024
Спустя столько лет подозреваемый не ожидал визита полицейских
В столице Бурятии стало меньше ДТП с маршрутками
В столице Бурятии стало меньше ДТП с маршрутками
Происшествия, 06.03.2024
За год их число снизилось почти 17%, а пострадавших – на четверть

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^