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Житель Бурятии убил мужчину поваленным деревом

Житель Бурятии убил мужчину поваленным деревом
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Бурятии
Работник фермы стал виновником гибели коллеги

Трагический инцидент произошёл в Еравнинском районе Бурятии. 39-летний местный житель стал виновником гибели пожилого мужчины, случайно задавив его спиленным деревом.

Как сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Бурятии, подозреваемый живёт и работает на животноводческой стоянке возле посёлка Гарам. 26 февраля он решил заготовить дрова. При помощи бензопилы стал валить сухостойные деревья в лесу неподалеку от фермы. При спиливании очередной лиственницы он не убедился в безопасности проводимых работ и отсутствии рядом людей.

Сваленное им дерево упало на пожилого работника фермы, который в этот момент подошёл к месту.

Мужчину госпитализировали, однако на следующий день он скончался в больнице.

На лесоруба возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» (ч. 1 ст. 109 УК РФ). Максимальное наказание по ней – 2 года лишения свободы.

Сейчас по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.

причинение смерти по неосторожности

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