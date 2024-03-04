Работник фермы стал виновником гибели коллеги
Трагический инцидент произошёл в Еравнинском районе Бурятии. 39-летний местный житель стал виновником гибели пожилого мужчины, случайно задавив его спиленным деревом.
Как сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Бурятии, подозреваемый живёт и работает на животноводческой стоянке возле посёлка Гарам. 26 февраля он решил заготовить дрова. При помощи бензопилы стал валить сухостойные деревья в лесу неподалеку от фермы. При спиливании очередной лиственницы он не убедился в безопасности проводимых работ и отсутствии рядом людей.
Сваленное им дерево упало на пожилого работника фермы, который в этот момент подошёл к месту.
Мужчину госпитализировали, однако на следующий день он скончался в больнице.
На лесоруба возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» (ч. 1 ст. 109 УК РФ). Максимальное наказание по ней – 2 года лишения свободы.
Сейчас по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.
Житель Бурятии убил мужчину поваленным деревом
Происшествия, Фото:
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