Житель Бурятии перевёл мошенникам 6 млн рублей

Он внёс все свои сбережения, назанимал у родственников и оформил кредиты на себя и жену
Полиция расследует уголовное дело об особо крупном мошенничестве по заявлению жителя Гусиноозёрска. Он лишился около 6 миллионов рублей, сообщили в МВД по Бурятии.
В середине февраля 42-летний мужчина открыл брокерский счёт в банке. Вероятно, информацию об этом «слили», и через несколько дней ему позвонил мужчина, представившийся сотрудником банка и начавший разговор об инвестициях.
Житель Гусиноозёрска решил, что звонок связан с подключенной в банке услугой, и вступил в диалог. Он рассказал, что никогда не занимался игрой на фондовом рынке. Однако собеседник заверил, что окажет помощь для получения высокого дохода, и перенаправил на «коллегу». По её рекомендации мужчина установил на телефон два приложения – для обмена денег на криптовалюту и пополнения баланса счёта.
Сперва он внёс на счёт 10 тысяч рублей. В первый раз мошенники позволили ему вывести якобы полученную прибыль в 1800 рублей.
Тогда мужчина окончательно поверил в легальность проекта. И на этот раз вложил уже 1,3 млн рублей. Однако забрать из системы образовавшийся «внушительный доход» не смог: якобы по причине «превышения лимита на балансе» счёт оказался заблокированным.
Клиенту было предложено оформить страховой полис и внести в качестве взноса 1 млн рублей для разморозки счёта, что он и сделал. Но, по словам лжеброкеров, клиент ошибся с реквизитами и направил сумму не по адресу, в связи с чем потребовались ещё деньги. Под предлогом возникающей ошибки аферисты обманывали ещё несколько раз. Мужчина же, чтобы исправить ситуацию и вывести прибыль, искал всё новые источники средств и перечислял их на указанные счета.
За полмесяца общения с аферистами мужчина снял и пустил в оборот деньги на кредитных картах, собственные сбережения, а также взятые взаймы у родственников. Кредиты он оформлял не только на себя, но и на супругу – всего же перевёл около 6 миллионов рублей.
Открыл глаза на происходящее родственник, когда узнал, что мужчина собирается заложить свой автомобиль. Только после этого обманутый обратился в полицию.
Отметим, пока самой крупной суммой, которую удалось вытянуть преступникам у жителя Бурятии в этом году, остаётся 10,5 млн. Как сообщал «Байкал-Dailу», чтобы перевести эти деньги, преподаватель из Улан-Удэ продала свою квартиру.
Житель Бурятии перевёл мошенникам 6 млн рублей
Происшествия, Фото:
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