«Тойота Камри» слетела с дороги
Стали известны подробности ДТП, произошедшего в субботу, 2 марта, в Хоринском районе Бурятии. Виновником аварии, в котором пострадали женщина и 16-летняя девочка, стал пьяный водитель, к тому не имеющий прав.
- Вечером 30-летний водитель автомобиля «Тойота Камри», не имеющий права управления транспортными средствами, следуя в состоянии алкогольного опьянения со стороны в направлении улуса Тэгда, не справился с рулевым управлением. Он совершил съезд с проезжей части с последующим наездом на дерево, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили две пассажирки иномарки: 36-летняя женщина и её 16-летняя дочь.
В Бурятии женщина и подросток пострадали в ДТП из-за пьяного водителя
Происшествия, Фото:
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