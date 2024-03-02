На Байкале под лёд провалился автомобиль путешественников из Новосибирска













Внедорожник, в котором находился путешественник из Новосибирска вместе с двумя женщинами и ребёнком, частично провалился в ледовый разлом на Байкале. Инцидент произошёл накануне, 1 марта, сообщили в ГУ МЧС России по Иркутской области.Водитель решил срезать путь по Байкалу и проехать из Иркутской области в Бурятию по льду. Он выехал акваторию озера в районе Бугульдейки. Но далеко уехать не смог: у мыса Красный Яр, между бухтой Песчаная и посёлком Бугульдейка, машина провалилась под лёд задними колёсами. Люди выбрались из автомобиля и позвонили на 112.На место прибыли спасатели МЧС. Они эвакуировали женщин и 10-летнюю девочку на берег, а затем помогли мужчине вытащить машину и согрели его горячим чаем.Нарушитель будет привлечён к административной ответственности. Он пообещал спасателям больше не рисковать жизнью семьи.- Трещины на Байкале незаметны. Покрытые тонким льдом, они лишь визуально создают впечатление надёжной поверхности... – напоминают спасатели.