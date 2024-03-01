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В Иркутске 14-летнего водителя остановили стрельбой по колёсам

В Иркутске 14-летнего водителя остановили стрельбой по колёсам
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Полицейские прострелили три колеса

Погоня за 14-летним водителем в Иркутске закончилась стрельбой по колесам.

Всё произошло ночью 26 февраля. Во время патрулирования улиц города полицейские заметили автомобиль ВАЗ, который совершал опасные манёвры. С помощью спецсигналов и громкоговорящего устройства инспекторы ДПС неоднократно требовали остановиться. Однако водитель игнорировал требования сотрудников и пытался оторваться, создавая угрозу жизни и здоровью участников дорожного движения.

Вскоре полицейские предупредили водителя о применении огнестрельного оружия для остановки автомобиля.

- Убедившись, что нет угрозы другим участникам движения, полицейские в соответствии с законом о полиции применили оружие. В результате применения оружия были повреждены три колеса автомобиля, никто из людей не пострадал, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

После непродолжительной погони автомобиль заехал на тупиковую улицу. Водитель выбежал из автомобиля и пустился в бега, но был задержан сотрудниками.

За рулём, как выяснилось, находился 14-летний подросток. Он пояснил полицейским, что купил автомобиль самостоятельно, чтобы кататься на нём с друзьями. Юного нарушителя доставили в отдел полиции.

Проводится проверка, в ходе которой будет дана правовая оценка в том числе родителям несовершеннолетнего.
ГИБДД водители

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